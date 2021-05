TERMINALE CINEMA PRATO - Riapre il 9 maggio

06/05/2021, 11:25

Riapre, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia da Covid-19, il Terminale Cinema di Prato.Il primo appuntamento per domenica 9 maggio 2021 alle ore 10.30 con una matine dedicata al ventennale del film "", tornato nelle sale in questi giorni restaurato e digitalizzato! La programmazione prosegue poi nel pomeriggio e nei giorni successivi conproiezioni pomeridiane del film coreano "", premiato agli Oscar, ai Golden Globes, al Sundance e in molti altri festival. Ci saranno inoltre repliche di "", tra cui luned 10 alle ore 19.30 in versione originale sottotitolata.Marted 11 e mercoled 12 sar invece in sala l'evento che riporta al cinema un grande cult, "", anch'esso al suo ventesimo compleanno e, speriamo, di buon augurio per il ritorno di tutti noi alla magia del grande schermo! Il film sar replicato inmatine domenica 16 maggio alle ore 10.30.