CHILI - In streaming documentari che raccontano i miti sportivi e musicali, i grandi personaggi e il mondo dell'arte e del cinema

30/04/2021, 14:34

Grandi eventi, capitoli di storia, miti sportivi e personaggi leggendari, la musica e l'arte: in digital su CHILI ( www.chili.com ) c' una ricca sezione di storie vere, ovvero quei documentari capaci di intrattenere, stupire e interrogare. Si parte con la novit "" di Michele Rovini, che racconta del gemellaggio tra il Boca Juniors e il Genoa. Oltre allo sport sono diversi i titoli musicali: "" di Walter Veltroni, ma anche "" di Mat Whitecross, uscito nel 2016, e un classico come "" di Asif Kapadia. E poi storie di cinema come "" di Kent Jones o "", il documentario di Robert B. Weide che ripercorre la vita di Woody Allen.In digital su CHILI anche documentari che hanno l'arte come protagonista: ci sono le fotografie di "" di Clmentine Deroudille e l'imperdibile "" di Vivian Maier, uscito nel 2014 e diretto da John Maloof e Charlie Siskel. Ancora, troviamo "" diretto da Matthew Akers e Bert Stern: "" di Shannah Laumeister. Nella raccolta, spazio anche alle storie italiane: "" di Gianluca Cerasola, con protagonista Samantha Cristoforetti, e ancora "" di Alina Marazzi e, in AVOD, "" di Davide Rapp, che narra la storia del premio letterario Bagutta. E in AVOD sono disponibili altri due grandi titoli: "" di Amy Rice e Alicia Sams e "" di Martin Scorsese.Trovate qui la raccolta Storie Vere: https://it.chili.com/showcase/documentari/8681a46b-07e0-42d6-a9d5-9aeb02f992e3