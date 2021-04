CINEMA DELLE VALLI - Riapertura con Davide Ferrario

28/04/2021, 10:47

Dopo mesi di inattività riapre ildi Villar Perosa (To) con un ciclo di proiezioni del nuovo documentario di Davide Ferrario Nuovo cinema paralitico che, da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio, sarà in programmazione come primo dei titoli del cineforum abbinato alle lezioni del progetto di promozione territoriale LA FABBRICA DEL VILLAGGIO.Venerdì 30 aprile alle 16.30 il regista incontrerà i 12 partecipanti selezionati lo scorso autunno e che in questi mesi hanno seguito un ciclo di sessioni online, portando finalmente dal vivo le attività laboratoriali volte alla realizzazione di un percorso turistico crossmediale che valorizzi la cittadina di Villar Perosa (To) che vedrà il suo completamento in giugno. Le riprese sul territorio cittadino si svolgeranno nelle prossime settimane, con al centro il Villaggio operaio Giovanni Agnelli e il rapporto tra la fabbrica Riv-Skf e Villar Perosa. Fulcro del progetto è la volontà di creare una memoria storica condivisa, raccontando la storia degli abitanti e del territorio. Un progetto di comunità, che vuole (ri)costruire e consolidare anche i rapporti sociali tra persone di fasce diverse di età, estrazione sociale e vissuto personale.L’intero progetto si aprirà inoltre alla comunità della Val Chisone proponendo al pubblico un ciclo di proiezioni che ogni venerdì - fino al 4 giugno - porterà in sala i registi che non solo terranno delle lezioni riservate al gruppo di partecipanti de La fabbrica del Villaggio, ma incontreranno anche gli spettatori raccontando le proprie opere e il proprio appassionante lavoro.«Ci fa piacere poter riaprire il Cinema delle Valli, non con prodotti commerciali, per i quali oggi c’è ancora molta incertezza, ma con un progetto di comunità come La fabbrica del Villaggio. - afferma Alessandro Gaido, presidente dell’Associazione Piemonte Movie che cura il progetto - Questo laboratorio sta coinvolgendo da circa sei mesi 12 persone, in buona parte abitanti in valle. I partecipanti hanno attraversato con noi la pandemia assistendo alle lezioni online. Ora potranno finalmente vedersi in presenza e completare il loro percorso di formazione cinematografica, dialogando con 6 registi piemontesi del nostro cinema. Ma ci sembra giusto che questa esperienza venga allargata a tutta la popolazione. Così abbiamo deciso di aprire a tutto il pubblico la parte finale delle lezioni: la visione dei film introdotti dai registi ospiti».Il via di questa nuova stagione cinematografica vedràin sala alle 18.00 di venerdì 30 aprile (ingresso 3€ con prenotazione. Per info: [email protected] ), che presenterà, film orginale e unico nato dalla collaborazione del regista con il poeta Franco Arminio e presentato fuori concorso al Torino Film Festival del novembre 2020. In Nuovo Cinema Paralitico i due artisti viaggiano per l’Italia da Nord a Sud, da Est a Ovest, privilegiando le zone marginali del paese: borghi, campagne, periferie, paesi in via di spopolamento. Quella che Arminio definisce “l’Italia dell’ultimo banco”. Lo fanno alla ricerca di una poesia spontanea e spesso inconsapevole dei luoghi e delle persone, oppure utilizzando i versi dello stesso Arminio. Ne risulta un viaggio nell’Italia contemporanea composto da una molteplicità di piccoli film della durata di un minuto e mezzo, caratterizzata dalla scelta “paralitica” dell’osservazione delle cose come sono, senza enfasi né effetti speciali. Incredibilmente, si scopre una realtà più spettacolare, ironica e rivelatrice che in un film d’azione. Il documentario sarà proiettato anche sabato 1 e domenica 2 maggio, sempre alle 18.00.