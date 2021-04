22/04/2021, 08:12

” di Manuel Coser è staato selezionato per prendere parte al One World - International Human Rights Film Festival di Praga.Il documentario avrà la sua premiere mondiale dal 10 maggio al 6 giugno, online e sarà visibile cliccando qui Prodotto dalla Altrove Films e dalla Associazione Antiloco - Il Piccolo Cinema con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund racconta un’intera esistenza consumata tra le mura della detenzione, dal 1970 ad oggi: il mondo del protagonista Alberto Maron è tutto ed unicamente carcerario. L’imminente libertà lo strapperà al suo universo noto ed abituale, costringendolo a misurarsi di nuovo con se stesso, i propri limiti e quelli della realtà esterna, dove non ha nulla e nessuno che lo attenda. Le prime, compresse, esperienze di vita fuori dalla custodia seguono le date delle esibizioni esterne di spettacoli teatrali, creati all’interno del carcere, in un laboratorio a cui partecipa da molti anni. Gradualmente sarà impegnato a conquistarsi sempre maggiore autonomia, lavorando nella Biblioteca e nel Museo della Memoria Carceraria di Saluzzo, dove troverà il proprio posto come guida ai visitatori. Parallelamente, accompagnato dal regista, compirà un viaggio ideale in cui evocherà ed affronterà i propri miti personali, mostri ed illusioni che rappresentano gli archetipi di identità e libertà, con cui ognuno deve confrontarsi nel corso della propria vita.è il più grande festival cinematografico sui diritti umani al mondo, si tiene ogni anno a Praga e in altre 36 città della Repubblica Ceca, con una selezione successivamente proiettata a Bruxelles e in altri paesi.