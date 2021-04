LOCARNO FILM FESTIVAL 74 - La Locarno Industry Academy arriva in Africa

20/04/2021, 12:26

Locarno Industry Academy è il workshop di Locarno Pro, sezione industry del Festival, dedicato ai giovani professionisti attivi nella vendita, nella distribuzione tradizionale o online, nella gestione di sale cinematografiche e nella programmazione di festival, cineclub e cineteche. Da quest’anno allarga i propri orizzonti e arriva per la prima volta in Africa, grazie alla nuova partnership con Realness Institute. Il progetto, che offre un programma ad hoc composto da masterclass e incontri con professionisti di rilievo internazionale, è pensato per offrire ai partecipanti una maggiore comprensione delle sfide dell'industria cinematografica e espandere la propria rete di contatti, favorendo così il loro sviluppo professionale.Markus Duffner, neoresponsabile di Locarno Pro: “Siamo entusiasti di lanciare la prima Industry Academy in Africa. La Southern Africa-Locarno Industry Academy ci permette di estendere il nostro programma ai giovani professionisti della regione. I partecipanti potranno così entrare in contatto con gli alumni delle Industry Academy in America Latina, Medio Oriente, Stati Uniti ed Europa, diventando parte integrante di una rete internazionale di futuri attori del settore”.Mehret Mandefro, direttrice sviluppo e partnership del Realness Institute: “La carenza di venditori, di professionisti della distribuzione e di programmatori è una lacuna evidente dell’ecosistema mediale in Africa e impedisce a questi mercati di operare in maniera efficiente. La collaborazione con la Locarno Industry Academy è un’opportunità entusiasmante per colmare questa lacuna e per rafforzare i mercati locali dove ce n’è maggiormente bisogno”.La prima edizione della Southern Africa-Locarno Industry Academy avrà luogo online dal 26 settembre al 2 ottobre 2021, e accoglierà diversi partecipanti provenienti da tutto il continente africano.Le iscrizioni aprono ufficialmente oggi 20 aprile. Maggiori informazioni al riguardo sono reperibili al seguente link.Le Locarno Industry Academy sono sviluppate secondo una linea comune sotto la supervisione della Project Manager Marion Klotz, e offrono un programma di formazione unico, dalla forte vocazione internazionale. Inoltre, la presenza ulteriore di un project manager regionale consente di analizzare e affrontare le specificità e le problematiche di ciascuna regione, per favorire un reale sviluppo delle professionalità locali. Per la Southern Africa-Locarno Industry Academy il ruolo verrà ricoperto da Elias Ribeiro, Executive Director del Realness Institute e fondatore di Urucu Media, che aggiunge “Non vedo l’ora di lavorare con i team di Realness e Locarno per rendere questa esperienza il più localizzata e rilevante possibile per le realtà africane attive nel campo della distribuzione cinematografica. Solo quando avremo capito come raggiungere il pubblico di tutto il continente potremo diventare creatori più indipendenti. È un mercato enorme, complesso e poco sfruttato. Siamo onorati di poter svolgere un ruolo nel costruire dei ponti e dei network attraverso questa iniziativa”.Lanciata nel 2014 dal Locarno Film Festival, l'Industry Academy è cresciuta significativamente sulla scena internazionale offrendo workshop in partnership con importanti festival e istituzioni cinematografiche: in Messico con Morelia IFF, in Brasile con BrLab, in Cile con Australab, a Panama con International Film Festival Panama, in Grecia con Thessaloniki IFF, negli USA con Film at Lincoln Center di New York, e in Libano a Beirut con MC Distribution e BCP. Attualmente la Locarno Industry Academy conta più di 300 alumni provenienti da tutto il mondo.Le Locarno Industry Academy beneficiano della collaborazione con Europa International, Europa Distribution e Europa Cinemas.