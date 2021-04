MY NAME IS ERNEST - Il 13 aprile alle 19:30 su Rai5

12/04/2021, 09:00

Genio e sregolatezza. La prima rock star della letteratura mondiale, nota per i suoi eccessi nella vita e il suo genio letterario. Molti sono i luoghi comuni attribuiti allo scrittore Ernest Hemingway e a fare da cornice ai momenti pi intensi della sua carriera e della sua vita, ci sono luoghi come Cuba, Pamplona, gli stessi Stati Uniti e lAfrica nera. Tra questi grandi luoghi, per, ci sono anche alcune localit del Veneto: dalle pi famose e turistiche Venezia e Cortina, ai piccoli siti dove passata la Grande Guerra del 15-18.Il docu-film, in onda marted 13 aprile 2021 alle 19.30 su Rai5, ricostruisce i due periodi che Hemingway trascorse in Veneto. Quello del 1918, durante il conflitto mondiale, quando lo scrittore arriv a Schio in divisa come volontario americano della Croce Rossa, e quello del 1948 quando Hemingway, ormai famoso, torna in Veneto per assaporare questa volta la bella vita veneziana, delle valli di Caorle e delle montagne di Cortina, e coltivare la sua passione per la caccia e la pesca.