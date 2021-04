INTEGRAZIONE FILM FESTIVAL 15 - I vincitori

Una scena di "Dolapo is Fine di Ethosheia Hylton



10/04/2021, 22:00

Si chiude il concorso del: le prime quattro giornate della manifestazione, dedicate ai cortometraggi e ai documentari in gara, si concludono con un grande successo di pubblico. Sono state oltre 4mila le visualizzazioni delle dirette streaming che hanno proposto proiezioni, workshop e dialoghi con ospiti e registi collegati dal palco dell’Auditorium.Al termine della serata di sabato 10 aprile sono stati proclamati i vincitori:è "" della britannica Ethosheia Hylton," dello spagnolo Alex Ygoa,per "" di Emanuele Aldrovandi, produzione italiana ambientata in Francia.Apertosi mercoledì 7 aprile, il festival cinematografico internazionale organizzato da Cooperativa sociale Ruah e Lab 80 film, dedicato a intercultura, inclusione e identità, ha proposto 15 film in concorso, tra cortometraggi e documentari, di cui quattro anteprime italiane assolute. A cui si sono aggiunte tre proiezioni di film fuori concorso, due workshop mattutini e momenti di dialogo con tutti i registi in gara.Le opere sono arrivate da tutti i continenti, confermando la vocazione internazionale di Integrazione Film Festival, che si chiude ufficialmente domenica 11 aprile a mezzanotte: fino a quel momento tutti i film restano visibili in streaming gratuito al link www.iff-filmfestival.stream.I lavori vincitori sono stati premiati dalla giuria del Festival ma anche dal pubblico, che per il secondo anno ha potuto votare on line al termine delle proiezioni. E anche la rosa dei vincitori conferma l’anima internazionale di IFF, con una produzione britannica, una spagnola e due italiane, di cui una girata in francese.è dunque "" Fine di Ethosheia Hylton (UK, 2020, 15’), storia liberatoria del rapporto di una giovane ragazza nera con i suoi capelli e il suo nome afro. Motivazione della giuria: “”." di Alex Ygoa (Spagna, 2020, 14’30’’), brioso racconto dei pregiudizi nella società spagnola di oggi, attraverso l’ironia di un gruppo di giovani attori spagnoli di origine straniera: “”.a "" di Emanuele Aldrovandi (Italia, 2020, 15’), potente riflessione sui fondamenti della nostra società a partire dal terribile fatto di cronaca accaduto a Parigi nel 2015: “”. Premio dal pubblico, invece, a "" di Giulio Pietromarchi (Italia, 2018, 12’), racconto di un grave episodio di razzismo e del ruolo positivo che possono avere nella società cultura, musica, sport insieme a una buona dose di follia.Un successo anche la presenza degli ospiti che quest’annoha deciso di proporre: nomi e storie che parlano e raccontano di multi-identità, di afrodiscendenza e della capacità di vivere come un punto di forza il fatto di essere portatori di più e diverse appartenenze culturali.Da Parigi è sbarcata a Bergamo la regista Soraya Milla, afrofrancese: ha inaugurato il Festival insieme alla madre Alina, con cui ha realizzato la web-serie "", divertente racconto a puntate sulla comunità afrodiscendente di Francia. Tutte le serate di IFF sono state aperte dalla proiezione di una puntata della serie e Soraya e Alina Milla, oltre a presentare il loro lavoro e dialogare con il pubblico, hanno tenuto il workshop “Blacking Out”.Protagonista della seconda serata è stata invece Fatou Sokhna, giovane cantante e attrice che ama definirsi afroromana, protagonista del cortometraggio vincitore dell’edizione 2020 del Festival: I am Fatou di Amir RA. Anche Fatou Sokhna, oltre a dialogare col pubblico, ha tenuto un workshop, dedicato in particolar modo alle scuole secondarie: “”.E venerdì 9 aprile in sala è intervenuto Elia Moutamid, regista bresciano di origini marocchine, che ha presentato il suo documentario "": girato durante il primo lock down, è un racconto autobiografico che mescola abilmente la riflessione sulle difficoltà vissute dal regista all’inizio della pandemia a quella sulla sua multi-identità.Spiega, Direttore di IFF: “”.Durante l’estate una tappa intermedia: un’edizione “off” di IFF sul lungolago di Sarnico, casa natale del festival. Tre serate di proiezioni all’aperto dei film che hanno fatto parte di questa edizione e la premiazione del quarto concorso fotografico “Premio ULISSE Belometti”, evento collaterale del Festival di cui proprio nella serata finale è stata lanciata l’apertura. Le date di svolgimento dell’evento estivo saranno comunicate in seguito sul sito di IFF e sulla pagina facebook. I fotografi che vorranno partecipare al Premio Belometti dovranno inviare scatti che raccontino solidarietà, vicinanza e cooperazione in tempo di pandemia. Sono previsti premi in denaro, tutti i dettagli su www.iff-filmfestival.com Continua nel frattempo la campagna di crowdfunding del Festival: il pubblico che desidera sostenere la manifestazione può contribuire per tutto il corso dell’anno (dettagli sul sito del Festival).