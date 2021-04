DIARIO DI SPEZIE - Iniziano le riprese del film di Massimo Donati

08/04/2021, 13:36

Sono iniziate in Trentino le riprese di "", primo lungometraggio di finzione di, tratto dal suo omonimo romanzo pubblicato da Mondadori nel 2013 e prodotto con il sostegno della Trentino Film Commission. Nel cast Lorenzo Richelmy, Fabrizio Ferracane, Fabrizio Rongione. Il film prodotto da Master Five Cinematografica con Rai Cinema e Rodeo Drive.Le riprese del film dureranno 6 settimane e si svolgeranno in Trentino (4 settimane) nel Lazio (1 settimana) e in Belgio (3 giorni)." un thriller che racconta la storia di Luca Treves, chef esperto di spezie e Andreas Drren-Fischer, celebre restauratore di quadri fiamminghi. I due appartengono a mondi opposti e non potrebbero essere pi diversi: tanto timido e impacciato il primo, quanto sicuro di s e mondano il secondo.Tuttavia, quando Luca conosce Andreas pensa sia arrivato finalmente il momento per dare una svolta alla propria carriera e abbandonare il ristorante di provincia che gli garantisce una vita tranquilla, ma che lo costringe anche a sacrificare le sue pi alte ambizioni professionali. Luca per non sa che Andreas nasconde segreti inconfessabili e un passato impossibile da dimenticare. Durante il viaggio che i due intraprendono insieme lunico appiglio per mantenere la lucidit il diario dove da anni Luca annota osservazioni sulle spezie e sulla preparazione delle ricette