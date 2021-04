02/04/2021, 09:48

Un progetto musicale che negli anni si sviluppato ed diventato strumento di incontro tra artisti di nazionalit diverse per capire cosa accumuna le persone, le rende amiche, curiose e complici, anche se nate e cresciute a migliaia di chilometri di distanza le une dalle altre. Tosca (gi Premio della Critica al Festival di Sanremo), con la sua piccola orchestra, approda in paesi del mondo dove viene accolta e ospitata da altri cantanti, compositori, musicisti., di Emanuela Giordano, in onda sabato 3 aprile alle 22.50 su Rai Storia per il ciclo, un viaggio nella musica del mondo ed occasione per mettere a confronto, ogni volta, modi di vivere, soffrire, amare e desiderare. Cinque approdi toccando cinque nazioni e pi continenti: Lisbona, Tunisi, Algeri, Parigi, Beirut, San Paolo e Rio de Janeiro.