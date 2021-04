RISPET - Iniziano le riprese in Trentino

01/04/2021, 11:26

Sono cominciate il 25 marzo le riprese di, film desordio della regista trentina Cecilia Bozza Wolf, prodotto da Stefilm e realizzato con la collaborazione di Trentino Film Commission.Il set di questo lungometraggio sar la Valle di Cembra e per le riprese verranno coinvolti troupe, attori non professionisti e figuranti trentini.Durante le riprese verr inoltre adottato il disciplinare GREEN FILM - promosso dalla Trentino Film Commission - per un approccio pi sostenibile del lavoro.Il film, scritto da Raffaele Pizzatti Sertorelli e Cecilia Bozza Wolf, realizzato con la collaborazione di Trentino Film Commission, la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e della IDM e con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo (MIC - Ministero della Cultura), sviluppato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund e con la collaborazione di RAI Cinema e Montura.Cecilia Bozza Wolf nata a Castelnuovo in Valsugana (TN) nel 1989: dopo la laurea al DAMS di Padova con una tesi su Federico Fellini, sotto la guida di Mario Brenta, nel 2016 si diplomata alla Zelig, la scuola di documentario di Bolzano, con il pluripremiato