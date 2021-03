31/03/2021, 11:10

Insieme all'Associazione Teatrale Pistoiese,ha infatti lanciato il bando per partecipare alla "", che consentirà, in occasione della messa in scena de "". La notte lava la mente, firmata da Federico Tiezzi, da un testo di Mario Luzi, di entrare a far parte del laboratorio di sartoria che ne realizzerà i costumi. I partecipanti avranno la possibilità di stare a fianco dei maestri, imparando così direttamente dall'esempio di esperti artigiani del settore – come avveniva nelle storiche botteghe rinascimentali - il mestiere di costumista per il teatro e lo spettacolo. La messa in scena debutterà al Teatro Grande di Pompei i primi di luglio 2021, all'interno del Napoli Teatro Festival, per andare poi in tournée e arrivare nei teatri della Toscana, nelle città di Prato e Pistoia. Parallelamente ai laboratori pratici, i partecipanti alla "Bottega", avranno la possibilità di seguire lezioni di storia del costume e di altri argomenti legati alla costumistica.Il bando è rivolto, in particolare, a 5 sarte/i, 2 assistenti costumista, 1 modellista per abbigliamento uomo/donna: per candidarsi c'è tempo fino al 22 aprile 2021.Il programma prevede incontri teorici di introduzione alla poetica di Federico Tiezzi, regista attivo nel panorama teatrale italiano fin dalla fine degli anni '60, co-fondatore, insieme a Sandro Lombardi e Marion D'Amburgo, del gruppo dell'avanguardia teatrale degli anni '70 e '80, Magazzini Criminali, e da anni attivo con la compagnia Lombardi-Tiezzi; ci saranno lezioni di storia del costume ai tempi di Dante a cura della storica Roberta Orsi Landini e lezioni di costumistica per il teatro contemporaneo; visite al Museo del Tessuto di Prato; sotto la guida del Costume Designer, i selezionati parteciperanno al processo di creazione del Moodboard e alla campionatura e saranno istruiti su taglio e confezione, con l'obiettivo di realizzare 30 costumi, di nuova fattura e di adattamento, per l'opera diretta da Tiezzi "". La notte lava la mente. Tutte le info sui requisiti per la partecipazione al bando, gli orari e la modulistica sono sul sito www.manifatturedigialicinema.it La partecipazione alla "", è gratuita.