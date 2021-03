CROWDFUNDING - Per sostenere IL SENTIERO DELLA GIOIA

29/03/2021, 11:21

“Da sempre la felicità è stata considerata il fine ultimo della vita, l'obiettivo da raggiungere per considerarsi soddisfatti, e da sempre l'uomo si domanda come fare per raggiungerla. L'errore sta tutto nella premessa, nell’obiettivo iniziale, la ricerca della felicità, appunto. Non la troveremo mai se non la scegliamo ogni giorno.La gioia non può essere il fine, ma deve essere il mezzo per raggiungere una vita piena.” Lo spiega, con l'aiuto di esperti, scienziati e persone che raccontano la propria esperienza di vita, Thomas Torelli, regista, produttore e autore indipendente, nel suo nuovo documentario “”, omonimo del libro edito da Mondadori.Il progetto è attualmente protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation: grazie alle donazioni, sarà possibile realizzare un prodotto capace di emozionare e coinvolgere il maggior numero di persone perché, scegliendo la gioia, perseguendo la gioia, oggi più che mai, sia questa la missione che l'essere umano deve compiere per sé stesso e per le generazioni future..I fondi raccolti, infatti, serviranno a coprire le spese della post produzione, dal montaggio alla distribuzione del film.La campagna dedicata a “Il sentiero della Gioia” si chiuderà tra meno di un mese, ed è proprio adesso che è importante sostenere e condividere il progetto di Thomas Torelli, regista - già autore di numerosi documentari, tra cui “Zero inchiesta sull'11 Settembre”, in concorso al Festival del Cinema di Roma, e nel 2009 “Sangue e Cemento” sul terremoto in Abruzzo candidato ai Nastri d'Argento come Miglior Documentario e “Un Altro Mondo”, film documentario che ha rivoluzionato il concetto di produzione e distribuzione indipendente in Italia - da sempre sensibile alle molteplici sfumature della natura umana, che narra da una prospettiva inedita e coinvolgente."Succede ogni giorno sotto i nostri occhi: perennemente connessi da una rete virtuale, viviamo in un quotidiano stato di solitudine condizionata. Questo isolamento di anime nello sconfinato mondo dei like ha un effetto estremamente reale: percepiamo il mondo nel quale viviamo come sempre più alieno, dissonante e pericoloso. Nella nostra quotidiana frenesia ci dimentichiamo l'insegnamento fondamentale di quella che viene chiamata la 'legge dell'attrazione': per attrarre la gioia dobbiamo vivere nella gioia, dobbiamo essere gioia"- dichiara Thomas Torelli, illustrando il tema al centro del nuovo documentario, che sarà proiettato in anteprima a giugno, durante un evento dedicato a chi ha scelto di contribuire alla campagna. Alla serata saranno presenti anche lo stesso Torelli - che salirà sul palco insieme ai sostenitori, ringraziandoli di persona per il supporto - e alcuni protagonisti del film (restrizioni anti Covid permettendo).Dopo l'anteprima mondiale che si terrà per i sostenitori a Firenze, inizierà il tour Italiano con il regista, che in questi anni ha fatto conoscere i suoi film proprio grazie al sostegno e l'impegno del proprio pubblico che, attraverso cinema, associazioni, comuni, ha contribuito a diffondere le sue opere, portando consapevolezza e una visione del mondo diversa: appunto “Un altro mondo”.Chiunque voglia organizzare una proiezione potrà contattare lo staff del regista: [email protected] Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/il-sentiero-della-gioia-film-documentario/