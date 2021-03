EFFETTO DOMINO - Il 24 marzo in prima serata su Sky Cinema Drama

23/03/2021, 16:08

EFFETTO DOMINO, film di Alessandro Rossetto presentato al Festival di Venezia nel 2019 e vincitore del premio del pubblico e premio della giuria al Festival di Annecy 2019, arriva su Sky Cinema Drama HD (308) il 24 Marzo 2021, alle ore 21.00.EFFETTO DOMINO una produzione JOLEFILM con RAI CINEMA; realizzato con il supporto di CREATIVE EUROPE PROGRAMME MEDIA of European Union; con il contributo di IDM SDTIROL ALTO ADIGE; con il contributo di POR - FESR/REGIONE DEL VENETO; con il supporto di Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - MiBAC Direzione Generale Cinema; liberamente tratto dallomonimo romanzo di Romolo Bugaro.Effetto Domino ambientato in una cittadina termale del nord est italiano. Qui un impresario edile insieme al suo fidato geometra danno vita a un ambizioso progetto: convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi provenienti da ogni parte del mondo. Un sogno globalizzato che cambia faccia alla citt e allo stesso tempo permette agli anziani di spendere i loro ultimi anni in paradisi in cui godersi l'ultimo pezzo di vita, piuttosto che rinchiudersi in fredde cliniche dove attendere la morte.Un business della vecchiaia che qualcuno, pi potente e visionario di questi piccoli imprenditori, fa suo qui dallaltra parte del pianeta, permettendo a queste vite stanche e fiacche di allungarsi all'infinito.Quando il sostegno finanziario delle banche all'impresario edile improvvisamente viene meno, quello che si scatena un effetto domino nella vita di chi sperava solo di arricchirsi, non consapevole di quel piano pi alto e lontano di chi vede ormai il profitto venire da corpi che non muoiono.