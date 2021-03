KHILADI - A Torino le riprese di un nuovo blockbuster indiano

23/03/2021, 12:09

In corso a Torino le riprese italiane di, action movie indiano diretto da Ramesh Varma realizzato anche a Torino e dintorni con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.Il progetto - che vede lattore protagonista Ravi Teja nei panni di un criminale in fuga dalla polizia internazionale prodotto da A Studios LLP di Hyderabad, con la produzione esecutiva della ODU Movies di Ivano Fucci che gi lo scorso autunno aveva scelto Torino per un altro importante titolo della cinematografia indiana.Proprio in virt della fortunata esperienza e grazie alla rete di collaborazioni avviate per le riprese di Radhe Shyam che a ottobre 2020 avevano portato in Citt per molte settimane la Star indiana Prabhas la Societ di produzione e ODU Movies hanno infatti voluto ambientare a Torino anche questo nuovo lungometraggio.Da sottolineare nuovamente limportante collaborazione fornita da ASL Torino per larrivo del cast artistico e tecnico dallIndia e per lo svolgimento in sicurezza delle riprese .Le riprese - iniziate a Villa Cimena - termineranno il 25 Marzo. Svariate scene sono state realizzate a Villa Bria, alla discoteca Le Roi, al Dash Kitchen e al Milk. In esterna sono state le vie cittadine ad essere protagoniste di diverse scene di inseguimento effettuate in Piazza Gran Madre, Lungo Po, Murazzi, Parco del Valentino e Zona del Quadrilatero.Numerosi anche i professionisti piemontesi richiamati a lavorare sul set dopo la precedente esperienza con ODU Movies, dal Location Manager Daniele Manca allArt Director Andrea Pitet, insieme alla Casting Director Luana Velliscig, alla fotografa di scena Martina Muscarello, per finire con Astrid Cozzi come Coordinatrice e Daniele Notarrigo come Capo Elettricista. La troupe composta da circa 50 elementi ha visto una percentuale di maestranze locali pari oltre al 30% circa.Khiladi verr distribuito in India in 500 copie a partire dal 28 Maggio 2021.