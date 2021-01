PAROLE&CINEMA - Torna la rassegna di cinema e letteratura

16/01/2021, 10:05

Il 20 gennaio 2021 torna, la rassegna dedicata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) alla presentazione di libri che raccontano la settima arte da ottiche diverse e variegate, per stili di scrittura e tematiche, punti di vista, esplicitamente o nei suoi rapporti con le altre arti e narrazioni e con gli aspetti sociali della contemporaneità. Gli autori dei volumi selezionati dialogheranno con il critico Edoardo Peretti dell'AMNC, e gli appuntamenti, per i motivi legati all’emergenza sanitaria, potranno essere seguiti in diretta on line sulla pagina facebook dell'AMNC (https://it-it.facebook.com/AssociazioneMuseodelCinema/). La speranza è di poterli recuperare dal vivo, in maniera tale anche da continuare il dialogo con le molteplici realtà socio-culturali del territorio che è stato fondamentale nelle prime tre edizioni dell'iniziativa.Il primo appuntamento è in programma mercoledì 20 gennaio alle 18,00 conautore di "" (Falsopiano Edizioni, 2020), viaggio nella filmografia dei due grandi autori che nella rappresentazione delle figure femminili trovano punti di contatto." – dichiara l'autore – "".Martedì 26 gennaio alle 17,00 sarà il turno diautrice e di "" (Città del Sole Edizioni, 2020), un trattato sulla rappresentazione dei vari territori d’Italia che unisce la riflessione sull’industria all’analisi più strettamente critica e storiografica." – dichiara l'autrice – "”.Ad accompagnare Paola Abenavoli ci sarà anche Steve Della Casa, autore di un saggio, Presidente onorario dell'AMNC, conduttore di Hollywood Party ed ex Presidente della Film Commission Torino Piemonte.Martedì 9 febbraio alle 18,00 il cinema si farà apparentemente da parte per lasciare spazio a scottanti urgenze sociali con, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e autore de "" (SEB 27, 2020) in cui si documentano e denunciano le condizioni della detenzione amministrativa nei CPR. Verranno suggerite proposte e titoli di opere cinematografiche che hanno affrontato questo e altri aspetti interrelati come "" di Alexandra D'Onofrio; insieme a Edoardo Peretti interverrà ValentinaNoya, progettista dell'AMNC e Direttrice del Festival LiberAzioni che attraverso la propria rete, a partire dall'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino, negli ultimi mesi ha coordinato il supporto a detenuti ed ex detenuti in emergenza Covid-19 grazie a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso e il sostegno di Nova Coop e Mosaico Refugees. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis." – dichiara l'autore – "”.La rassegna proseguirà tra febbraio e la primavera, sperando che ci si possa ritrovare dal vivo, con il viaggio tra cinema e filosofia condotto daa partire dal cinema di Cronenberg ne "" (Aracne Editore, 2020), con la riflessione sul rapporto tra Sciascia e il cinema di "" (Edizioni Caracol, 2020) die attraverso l'ultimo numero monografico di "" curato da Micaela Veronesi dedicato a Cecilia Mangini, Premio Maria Adriana Prolo alla Carriera 2020.