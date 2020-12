EAGLE PICTURES - Le uscite digitali di gennaio 2021

28/12/2020, 12:49

Il nuovo anno comincia all’insegna del grande cinema grazie alle uscite digitali targate Eagle Pictures. Ecco le novità in arrivo a gennaio 2021. L’8 gennaio arriva in versione digitale il film targato Eagle Pictures “” di Alice Filippi, disponibile in Esclusiva Amazon Exclusive sulla piattaforma Prime Video. Un film emozionante, in grado al contempo di veicolare messaggi importanti e profondi. Al centro della vicenda una protagonista fuori dagli schemi: Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. A 19 anni sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché a una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l'ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa.Il batticuore continua il 13 gennaio con “” di Scott Speer, disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, Chili, Google Play Film, iTunes, Prime Video, Sony PSN, TimVision e YouTube. Reduce dal successo del film "Il sole a mezzanotte", il regista Scott Speer realizza una versione moderna del cult "Ghost" in chiave young-adult. Riley (Alexandra Shipp) e Chris (Nicholas Hamilton) sono giovani e innamorati, ma un tragico incidente d'auto li separerà per sempre. Mentre Riley combatte con i suoi sensi di colpa, Chris è bloccato in un limbo. Miracolosamente, i due trovano un modo per connettersi. In una storia d'amore che trascende la vita e la morte, sia Riley che Chris sono costretti a imparare la lezione più difficile di tutte: dirsi addio.Sempre dal 13 gennaio sarà la volta dell’adrenalinico “” di Tom Waller, disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, Chili, Google Play Film, iTunes, Prime Video, Sony PSN, TimVision e YouTube. Il film si basa su una storia vera risalente al giugno 2018 quando un gruppo di adolescenti, componenti di una squadra di calcio, e il loro mister rimasero intrappolati in una grotta in Thailandia. Al centro della vicenda un gruppo di ragazzi e il loro insegnante, che si recano per una gita presso la grotta Tham Luan nella provincia di Chiang Rai quando le piogge monsoniche li intrappolano nella grotta senza alcuna via di fuga. Grazie all'aiuto di volontari di tutto il mondo e ad un team di sommozzatori, dopo giorni di ricerche, i ragazzi e il loro insegnante vengono finalmente individuati in una zona sopraelevata della grotta e tratti in salvo.Il 27 gennaio appuntamento con il titolo Eagle Pictures “” di Martin Schreier, disponibile sia per l’acquisto digitale che in noleggio digitale (dal 10 febbraio) sulle piattaforme Apple TV, Chili, Google Play Film, Infinity, iTunes, Prime Video, TimVision e YouTube. Un film che fa sognare sul grande e piccolo schermo con una storia che ha inizio proprio lì, sul set, dove la magia del cinema prende forma Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l'uno per l'altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace.Le emozioni continuano dal 1 gennaio con “” di Russell Crowe, disponibile in streaming per la prima volta per gli abbonati di Amazon Prime Video. Debutto alla regia dell’attore premio Oscar Russell Crowe, anche tra i protagonisti insieme a Olga Kurylenko, “The Water Diviner” è un’avventura epica ambientata quattro anni dopo la devastante battaglia di Gallipoli in Turchia, durante la prima Guerra Mondiale. L’agricoltore australiano Connor (Crowe) decide di recarsi a Istanbul per scoprire la verità sui suoi figli, dati per scomparsi in battaglia.Sempre dal 1 gennaio appuntamento con l’epica avventura di “” di M.J. Bassett, disponibile in streaming per la prima volta per gli abbonati di Amazon Prime Video. Il film si ispira all'omonimo ciclo dello scrittore americano Robert E. Howard, autore anche di “Conan il barbaro” e padre del genere “sword and sorcery” della narrativa fantasy. Il lavoro di Howard ha ispirato innumerevoli imitatori ed ha generato grande interesse nel genere fantasy, eguagliato solo da J.R.R. Tolkien. Nelle lande dell'Inghilterra del 1500, il capitano Solomon Kane (James Purefoy) è una brutale ed efficiente macchina da guerra. Armato di pistole, armi da taglio e spada, lui e i suoi uomini combattono una guerra dopo l'altra, in tutti i continenti. Ma uno scontro con creature demoniache e la battaglia all'ultimo sangue con il Mietitore del Diavolo, mandato dagli abissi dell'Inferno per prendere possesso della sua anima corrotta e senza speranza, lo mettono di fronte ai suoi demoni interiori e decide di abbandonare le armi. La sua nuova spiritualità viene però subito messa alla prova quando giura di ritrovare e liberare una giovane ragazza, Meredith, rapita e presa come schiava.Il 1 gennaio la storia di Al Capone e della famigerata strage di San valentino sono al centro del film “” di Timothy Woodward Jr., disponibile in streaming per la prima volta per gli abbonati di Amazon Prime Video. Il film racconta la vera storia di Al Capone e del suo braccio destro, Jack McGurn detto “Mitragliatrice”: in breve tempo portarono la mafia italo-americana ad avere un posto importante tra le organizzazioni criminali nella Chicago degli anni ’20. La veloce crescita della malavita italiana non è vista di buon occhio dalle altre gang. In particolare crescono le tensioni con “Bugs” Moran e la mafia irlandese. Una lunga serie di brutali scontri a mano armata culmineranno nel massacro di San Valentino, a seguito del quale Al Capone resterà l'unico e incontrastato padrone della città per lungo tempo. L’episodio resta tutt’oggi uno dei più cruenti regolamenti di conti della storia della malavita americana.