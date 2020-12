7 FILM INDIE SOTTOVALUTATI - Belli e nascosti

Il gioco di Molly

I film indie vengono colpiti da questo fenomeno, semplicemente perché sono, beh, indie.Mentre molti film diventano dei classici, ce ne sono alcuni che rimangono sottovalutati a lungo ed è un vero peccato.Andiamo a vedere quali sono alcuni di questi film e, molto brevemente, di cosa parlano. Ovviamente li abbiamo visti e li consigliamo tutti." è basato sulle memorie di, ex campionessa di sci che cambia carriera dopo un terribile incidente, rivolgendo la sua attenzione al mondo del poker underground.è arrogante e presuntuosa come Molly, che ci accompagna in questo ecosistema illegale ma altamente coinvolgente e redditizio, diventando la regina dell'organizzazione di giochi del casinòLa pellicola è davvero fantastica e se l’ambientazione ti ha colpito in modo particolare, puoi sempre rivivere le scene del gioco passeggiando neio sale da gioco vicino a casa.È difficile cogliere la prospettiva di un bambino, soprattutto di uno che sta attraversando una situazione difficile.La tendenza ad andare alla deriva verso laè a volte un'abilità che si perde da adulti.Tuttavia, il regista-produttore-sceneggiatoreha dimostrato di esserne capace con "".Una giovane ragazza vive in una stanza di motel Kissimmee, in Florida, con la madre single, che fa di tutto per evitare che finiscano in mezzo ad una strada.Non solo descrive accuratamente come un bambino vive e si comporta in un tale ambiente, ma i metodi di ripresa aggiungono un certo senso di realismo.Un adattamento cinematografico del controverso esperimento carcerario di Stanford è stato originariamente annunciato nel 2002.Il film coprirà il progetto del 1971, in cui un professore di psicologia utilizzava studenti volontari per studiare gliIl tempo trascorso nello sviluppo era dovuto alla natura estrema dell'esperimento originale e al fatto che il film ne traesse profitto.Alla fine, una produzione più indie è stata realizzata e presentata per la prima volta al Sundance e ne è uscito con delle recensioni entusiastiche.Qualcuno potrebbe obiettare se questo si possa qualificare come "film", visto che non c'è una vera e propria trama.Invece, l'ultima produzione diè di due ore di 24 scene che non sembrano collegate tra loro. Sembrerebbe essere più vicino a una serie di cortometraggi che a un'opera intera.Ma ogni scena presenta una tecnica di ripresa diversa che altrimenti potrebbe essere vista come un espediente. La breve durata - circa 4 minuti e mezzo - impedisce di soffermarsi eccessivamente a lungo su ogni singolo corto.Parlando degli anni, questa commedia è una delle prime opere di, conLa premessa del film è tratta da quella classica domanda filosofica: se incontraste un giovane Hitler e veniste a conoscenza delle sue idee, cerchereste di migliorare il futuro a costo della sua vita?Invitano uno sconosciuto a cena con loro, ascoltano i loro pensieri sulla vita e decidono se è la serata ideale per interpretare il ruolo di un boia.Un fantastico film indie per gliche ha dovuto aspettare parecchio tempo prima di arrivare in Italia.Parla di un giovane che scopre per caso la macchina del tempo. Forse è meglio non dire altro, no? Il film è veramente stupendo e lo consigliamo.Questo famoso film indie ha come protagonistanei panni di un bel tossicodipendente verso la via della distruzione.Non solo lui, ma anche la sua ragazza, il suo migliore amico e sua madre sono intrappolati nella spirale discendente che è l'abuso di droga." è un film duro e spesso piuttosto crudo, ma affronta tematiche reali.