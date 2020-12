POLIZIA MUNICIPALE DI PRATO - Una serie di video sul distanziamento e l'uso di dpi

Video "Principessa non sei in una favola"



05/12/2020, 17:03

In questo periodo di pandemia anche le favole devono prevedere mascherina e distanziamento per vivere felici e sicuri. E' con un po' di leggerezza che l'Unità Operativa Educazione Stradale e alla Legalità della Polizia Municipale di Prato ha realizzato, grazie alla partecipazione dei ragazzi del Servizio Civile, alcuni brevi video che ricordano le regole anti contagio: uso della mascherina e distanziamento sociale. I video, brevi 30 secondi, si rivolgono proprio ai più giovani e da domani, primo giorno in cui la Toscana torna arancione, saranno diffusi tramite i social network. "" - sottollinea l'assessore alla Polizia Municipale Flora Leoni -. Con questi video, anche un po' ironici, vogliamo ricordare senza drammatizzare quanto siano fondamentali il distanziamento e l'uso di dpi".L'idea è nata proprio dai giovani del Servizio Civile della Municipale e condivisa con il comandante Marco Maccioni. I video sono stati realizzati grazie agli agenti dell'U.O. educazione stradale e alla legalità, in particolare con la regia di Stefano Torracchi e le riprese di Ivano Mongatti, e la partecipazione per la parte audio di Paolo Cavaciocchi e Franco Mario Belloccio. "- sottolinea il sindaco- """.