SPACE BEYOND - Il 28 novembre in prima serata su Sky Arte

27/11/2020, 11:31

Space beyond, il film del regista Francesco Cannavà sulla missione spaziale guidata dall’astronauta Luca Parmitano, sarà trasmesso da Sky Arte sabato 28 novembre 2020 n prima serata alle 21.15 e in streaming su NOW TV. Il film è stato cofinanziato dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana attraverso la Sicilia FilmCommission.Scritto e diretto dal regista Francesco Cannavà, Space beyond è il documentario ufficiale sulla missione ‘Beyond’ organizzata dalle tre più importanti agenzie spaziali (NASA America, ESA Europa, Roscosmos Russia). Racconta la permanenza dell’astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel corso della "Expedition 60/61” conclusasi lo scorso febbraio. È un film che coniuga arte e divulgazione scientifica attraverso le immagini straordinarie della Terra e della meraviglia del Cosmo girate da Parmitano con una telecamera ad alta definizione. Ma racconta anche la quotidianità della vita nello spazio, i pensieri, i dubbi, le riflessioni, a centinaia di chilometri dalla Terra. Cosa fa, sente, pensa un uomo quando lascia il Pianeta Terra per andare ai confini con l’ignoto, spinto dalla tentazione di andare ‘Oltre’?“Il viaggio nello spazio è sempre qualcosa di misterioso e di affascinante e quando un siciliano come Luca Parmitano, eccellenza della nostra terra, oltre che a manifestare le sue grandissime qualità professionali di astronauta e comandante della stazione spaziale internazionale, diventa persino interprete di un docufilm, facendo lui stesso le riprese, possiamo comprendere quanto amore ci possa essere per un lavoro che la maggior parte di noi ha sognato da bambini”, dice l’assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello SpettacoloManlio Messina. “Una passeggiata nello spazio che diventa scienza nell’arte, da testimoniare e condividere, lo spazio 'oltre' per catturare l’attenzione, l’interesse e il coinvolgimento di tanti di noi che avendolo immaginato e sognato, lo spazio – aggiunge Messina - non lo conoscono e probabilmente mai lo conosceranno. Un film che ci rende fieri di avere un conterraneo come Luca Parmitano, magnifico testimonial di quella Sicilia, bella e positiva, che vogliamo che il mondo conosca”, conclude l’assessore.Girato fra l’Italia e la Germania, il documentario tratto dal soggetto di Francesco Cannavà, Francesco Di Giovanni e Fabio Fagone è prodotto da Skylight Italia, 8 Road Film, Beagle Media con LattePlus e cofinanziato dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana attraverso la Sicilia Film Commission.