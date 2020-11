STRANIERE COSE - Il 4 dicembre su Rai Cinema Channel

26/11/2020, 17:29

Il cortometraggio "" di Andrea Petrillo, vincitore del Filming Italy Festival In Corto, sarà trasmesso venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 12:00 su Rai Cinema Channel. Una grande opportunità e un’occasione di visibilità unica per il giovane attore e film-maker cagliaritano che si è aggiudicato questo premio dedicato ai corti cinematografici in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna.Il tema fissato per questa seconda edizione – che ha contato su una presidentessa di giuria d’eccezione, Claudia Gerini – è stato “Ecologia, Ecosostenibilità, Sport ed Emergenza Climatica”. Un tema non casuale, in quanto le problematiche ambientali e una ricerca costante di soluzioni sono oggigiorno tra le più urgenti e globali. Non solo una riflessione sulla propagazione planetaria del contagio da Coronavirus e sulle ricadute socioeconomiche della pandemia ma anche sulle buone pratiche da adottare in tema di tutela ambientale, in quanto destinatari della salvaguardia di questo patrimonio che ci appartiene.Nella cornice del Filming Italy Sardegna Festival, che si svolge all’interno del Forte Village Resort, il progetto si lega all’Academy Cinema ideata dal Professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi di Cagliari, Massimo Arcangeli.Il Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, è una manifestazione che si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo star italiane e internazionali e le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.