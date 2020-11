FRANCO FORTINI - Dal 28 novembre online

26/11/2020, 08:49

Esce sabato 28 novembre il film documentario “” del regista Lorenzo Pallini, nell’anniversario della scomparsa dello scrittore e a un anno esatto dall’inizio del crowdfunding su Produzioni dal Basso.Nel documentario è stato recuperato e inserito un filmato inedito degli archivi dell'AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) risalente alla ben nota manifestazione per il Vietnam del 1967 a Firenze, durante la quale Fortini pronunciò un famoso discorso.L'opera si potrà vedere sulla piattaforma OpenDDB-Distribuzioni dal Basso che, anche in questo periodo di difficoltà legate al Covid, è promotrice di diverse iniziative a sostegno del cinema e del documentario. Nello stesso giorno sarà anche inaugurato il sito ufficiale collegato al documentario https://memorieperdopodomani.com/ All’interno delle varie sezioni, in continuo aggiornamento, sarà possibile rintracciare molti "extra": dai materiali video preparatori alle letture di poesie, dai convegni alle interviste integrali raccolte durante la lavorazione del documentario. L’intento è quello di creare una sorta di “cassetta degli attrezzi”, un archivio accessibile a tutti e rivolto a quanti si interessino alla figura e all’opera di Franco Fortini.Il crowdfunding per il film si è concluso nei 3 mesi previsti con l’obiettivo dei 15.000 euro non solo raggiunto ma superato, grazie al supporto di 225 sostenitori e sostenitrici. Trovando contemporaneamente un pubblico affezionato e partecipe durante i molti eventi di presentazione sparsi in tutta Italia.La prima proiezione virtuale sarà all'interno del GREEN MOVIE FILM FESTIVAL (18 - 20 dicembre).Il documentario è stato realizzato con il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Siena. Diverse anche le partnership: come quella con il Centro Interdipartimentale di Ricerca Franco Fortini in “Storia della tradizione culturale del Novecento”, l’Associazione culturale Marmorata169, SMK Factory e l’AAMOD.