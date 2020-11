TORINO FILM INDUSTRY 3 - Chiude oggi la 3^ edizione

24/11/2020, 18:30

Si chiude oggi, martedì 24 novembre 2020, la terza edizione diche per 8 giorni ha accolto nella sua inedita dimensione virtuale un fitto numero di incontri, panel, masterclass a favore dei professionisti del cinema e dell’audiovisivo nazionale e internazionale.Numeri e risultati importanti quelli emersi dalla partecipazione, dagli accessi, dal numero di incontri avvenuti grazie alla piattaforma di riferimento che ha accolto l’intera programmazione della 5^ edizione del Torino Short Film Market, masterclasses e pitch del TorinoFilmLab, insieme ai Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte.1.300 i professionisti accreditati che hanno preso parte all’iniziativa e che hanno dato vita a quasi 1.500 incontri one-to-one (su un numero totale di richieste che ha superato quota 4.000)La più seguita tra le masterclass organizzate dal TorinoFilmLab, “Pitch realization workshop” che ha visto protagonista il Creative Talent Investment & Development Director di Netflix Christopher Mack ha raccolto 400 accessi simultanei, mantenendo livelli di partecipazione molto importanti anche per gli altri appuntamenti (200 per il talk di Lucrecia Martel su “Behind Chocobar”, 300 visitatori nel pomeriggio in cui si è tenuta la sessione di Pitch “Up & Coming Italia”.Il TorinoShortFilmMarket ha superato i 500 accreditati in rappresentanza di 64 Paesi e organizzato 800 incontri one-to-one. La Video Library messa a disposizione ha offerto 800 short films prodotti tra il 2019 e il 2020, tra cui 200 opere prime. Una media di 300 visualizzazioni delle 6 sessioni di pitch e screenings prodotte dal TSFM Hub.I Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte che chiudono oggi la programmazione hanno potuto contare su una platea di 750 accreditati che nel corso dei 4 giorni hanno seguito 13 panel, 3 sessioni di pitch e organizzato 700 incontri one-to-one (a cui si aggiungeranno ulteriori 100 incontri riservati ai professionisti piemontesi che si svolgeranno nei prossimi 3 giorni), insieme a vari eventi speciali che hanno coinvolto artisti e critici torinesi.Un quadro che, a consuntivo, mostra attraverso i numeri un concreto segnale della vivacità del settore, dell’inalterata volontà di confronto e crescita che TFI Torino Film Industry ha saputo offrire al comparto tanto in passato quanto nel presente, attraverso la fruizione virtuale.Un’edizione che ha nuovamente visto la partecipazione di player di spicco e delle maggiori istituzioni nazionali e, inoltre, di una vasta platea internazionale quest’anno ancor più numerosa proprio grazie all’accessibilità offerta dal web.Un’esperienza che ha pertanto riconfermato la capacità di innovazione del cinema e dell’audiovisivo piemontese nonostante il generale contesto di difficoltà e che chiude la sua terza edizione con nuove basi e ancora più ampie prospettive per il futuro prossimo.L’intero programma di TFI Torino Film Industry resterà disponibile sulla piattaforma per gli accreditati per un’ulteriore settimana (fino a martedì 1 dicembre compreso), per consentire ai professionisti di recuperare eventuali eventi persi durante la programmazione ufficiale.