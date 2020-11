AMERICAN FILM MARKET - Emilia-Romagna Film Commission con uno stand virtuale

07/11/2020, 09:24

L’eccezionalità di questo 2020 ha condizionato anche l’attività di, uno degli eventi di acquisizione, sviluppo e networking cinematografici più efficienti al mondo.Gli oltre 7000 professionisti, provenienti da tutti i continenti, non confluiranno dunque come d’abitudine a Santa Monica, in California, ma si daranno appuntamento online dal 9 al 13 novembre, con un’edizione speciale, comunque ricca di ospiti, sessioni di lavoro e incontri.Emilia-Romagna Film Commission parteciperà con il suo stand virtuale e sarà a disposizione di operatori e produzioni per presentare il Fondo Audiovisivo regionale, i servizi, le location e le opportunità del territorio confrontandosi contemporaneamente con le realtà internazionali presenti.