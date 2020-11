MEDIA - Talents on Tour va on line

06/11/2020, 11:22

Il Creative Europe Desk Italy MEDIA, in collaborazione con Apulia Film Commission, Film Commission Regione Campania e Sicilia Film Commission, propone la terza edizione del “MEDIA: Talents on tour” interamente online. È aperta quindi la “call for participants” per l’individuazione di 10 nuovi produttori che parteciperanno al nostro mentoring tour seguiti da mentori ed esperti del settore.Il progetto ha come obiettivo quello di favorire un accrescimento delle competenze di produttori/talenti emergenti e migliorare la loro partecipazione ai bandi di Europa Creativa MEDIA.Sono previste, come per le prime due edizioni, cinque tappe che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non si svolgeranno fisicamente ma su piattaforma nei mesi di novembre e dicembre 2020.Possono partecipare al bando: legali rappresentanti, amministratori e loro delegati di Società di produzione indipendente aventi sede legale al Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e preferibilmente professionisti di età inferiore ai 35 anni.Per poter partecipare al bando, il candidato dovrà inviare tutta la documentazione richiesta all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le h.12.00 del 18 novembre 2020.Le candidature saranno valutate in base al profilo dei soggetti proponenti e in base alle caratteristiche dei progetti presentati.