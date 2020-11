MESCALITO BIOPIC FEST 1 - Online dal 9 novembre

03/11/2020, 12:48

è un festival che promuove tematiche sociali e opere biografiche dedicate a personaggi che hanno segnato la Storia in tutti i suoi campi: politica, musica, pittura, scultura, cinema.Dal 9 al 13 Novembre, attraverso la sala virtuale, mescalitolive.com in forma del tutto gratuita, sarà possibile vedere 40 film da tutto il mondo suddivisi in cortometraggi, documentari e film di finzione. Tutti i film in concorso sono trasmessi in diretta nella sala virtuale Mescalito Live per raggiungere il pubblico e coinvolgerlo prima durante e dopo la proiezione attraverso una chat in cui condividere con gli altri compagni di sala opinioni e riflessioni. Il pubblico diventa giuria speciale con il compito di votare ogni film al termine della proiezione.Il premio del pubblico sarà attribuito al film che riceverà più voti. I documentari selezionati concorreranno per i seguenti premi: premio della giuria come miglior film documentario; premio del pubblico come miglior film documentario.I film di finzione, italiani e internazionali, concorreranno per i seguenti premi: premio della giuria come miglior film di finzione; premio del pubblico come miglior film di finzione.I cortometraggi, italiani e internazionali, concorreranno per i seguenti premi: premio della giuria come miglior film cortometraggio e premio del pubblico come miglior film cortometraggio.Tra le opere in concorso si segnalano nella sezione documentari: A Thousand Girls like me di Sahra Mani che mette in luce i difetti del sistema giudiziario afghano e la situazione delle donne.Be Natural di Pamela B. Green che racconta la storia e l’impresa di Alice Guy, la prima donna regista, produttrice e direttrice di uno studio cinematografico.Tra i film di finzione, invece, Consequences di Darko Stante e Open Door di Florenc Papas prodotto dalla Lupin Film.Mescalito Biopic Fest, sviluppatosi in maniera indipendente e senza il supporto finanziamenti pubblici, vuole imporsi come una valida alternativa a tutti i festival presenti sul territorio italiano dando la possibilità ad opere cinematografiche di ottenere poi una ramificata e capillare distribuzione.