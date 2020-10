CINEMA ITALIANO VILLERUPT 43 - Interrotto dal Covid-19

30/10/2020, 12:31

". E' l'annuncio fatto ieri sera dalla direzione del festival che da 43 anni propone il cinema italiano in questa cittadina francese della Lorena. Cos concludono i Direttori Antoine Compagnone e Oreste Sacchelli : "Organizzare questa edizione nel contesto attuale stato importante per noi, un atto militante a favore di un mondo culturale martoriato. Ora proteggetevi e non dimenticate di andare al cinema quando riapriranno le sale. Per vedere film italiani o quel che vorrete".La rassegna interrotta dopo la prima settimana aveva ancora molti film in programma tra i quali un inedito in anteprima mondiale, La politica di Nanni Moretti, documentario di Paolo Santori e Xavier Barthlemy. In una lunga intervista il cineasta romano rilegge attraverso i suoi film la Storia italiana degli ultimi 40 anni , in uno stile personalissimo che alterna la satira alla critica feroce, limpegno civile alla disillusione.