FESTA DEL CINEMA DI ROMA 15 - Risorse della Regione Lazio alla scrittura di sceneggiature

23/10/2020, 18:49

Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma è stato illustrato il piano generale di sostegno all’audiovisivo della Regione Lazio. L’Associazione Nazionale Autori Cinematografici esprime la propria soddisfazione per l’impianto complessivo illustrato dal direttore generale dell’Assessorato alla cultura della Regione, Miriam Cipriani. In particolare l’Anac considera estremamente rilevante che sia stato previsto un fondo apposito a sostegno degli autori per la scrittura di sceneggiature cinematografiche, serie e web. La Regione Lazio, sulla scia dell’analogo fondo previsto dalla legge nazionale, mostra una seria attenzione verso la creatività che è il primo tassello dell’intero mosaico per la realizzazione di opere competitive e di qualità. Non c’è buona produzione se non c’è rinnovamento delle storie e dei linguaggi.Con il nuovo fondo saranno finanziati una ventina di progetti secondo modalità che sono ancora in via di affinamento da parte degli uffici. La prima scadenza è prevista per la fine di gennaio 2021. “In un incontro a fine luglio avevamo parlato con il capo di Gabinetto, Abino Ruberti, dell’importanza per la Regione Lazio di essere la capofila tra le regioni di un fondo ad hoc per la scrittura di storie per il cinema e l’audiovisivo destinato agli autori - sottolinea Francesco Ranieri Martinotti, presidente dell’Anac - e a meno di tre mesi da allora il fondo esiste e consentirà a tanti autori di poter lavorare su nuove storie senza che l’attività di scrittura ricada economicamente sulle loro spalle”.Un passaggio successivo assai delicato sarà quello della costituzione di un gruppo di lettori preparati e capaci di individuare i progetti più innovativi e di qualità. L’esperienza dell’attuale presidente della Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena, potrà essere utile per la selezione degli esperti.