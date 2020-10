FESTA DEL CINEMA DI ROMA 15 - "Sul piu' bello"

Ludovica Francesconi, protagonista di "Sul più Bello" di Alice Filippi



17/10/2020, 15:15

Stefano Amadio



Tra gli eventi speciali di Alice nella Città c’è "", opera prima diche guarda a un pubblico di giovani raccontando una storia semplice e graziosa.Il film comincia con i colori forti dell'animazione e anche i personaggi, descritti dalla voce narrante della protagonista, sembrano ben delineati e determinanti per lo sviluppo della vicenda, tutti determinati a fare della propria, supposta, diversità un’inattaccabile punto di forza., con la sceneggiatura di, parte a razzo promettendo di fare dei tre personaggi principali dei cardini per un racconto diverso e pieno di vivacità ma, in una Torino tirata a lucido, ripiega quasi subito sui temi più cari al nostro cinema come l’amore e il matrimonio. Le difficoltà per essere felici che arrivano dall’esterno sono parecchie ma la necessità di insistere nella ricerca può portare a creare qualcosa di magico.È l’amore che smuove il mondo e di conseguenza anche il cinema.sembra voler proporre qualcosa di eccezionale e anche le colorate e scoppiettanti premesse, i primi piani strettissimi che diventano dettagli, gli ambienti e i personaggi surreali come le situazioni da favola che si creano, sono il condimento di una semplice e graziosa storia d’amore.