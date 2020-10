FOGGIA FILM FESTIVAL 10 - 88 titoli nella selezione ufficiale

15/10/2020, 08:58

Anunciata la Selezione ufficiale del Foggia Film Festival 2020, il cui claim quest’anno č “Visioni inclusive”, ovvero le opere filmiche narrano tematiche di strettissima attualitŕ, come ambiente, lavoro, paritŕ di genere, legalitŕ, integrazione, cultura della pace, della non violenza, della tolleranza ed il contrasto ai fenomeni come l'omofobia, il bullismo e la violenza di genere.In catalogo 88 titoli: lungometraggi, documentari e cortometraggi, tra cui opere prime, seconde e inedite, provenienti da produzioni nazionali e internazionali.Previste anteprime, eventi speciali e l'atteso OMAGGIO a Federico FELLINI, che nel centenario della sua nascita sarŕ celebrato con incontri, dibattiti e la speciale Mostra di Manifesti Cinematografici a cura della Biblioteca La Magna Capitana.La Giuria di qualitŕ premierŕ le migliori opere la sera di sabato 21 novembre 2020 presso l'Auditorium Santa Chiara.Il Festival promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilitŕ delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto delle giovani generazioni.Dal 15 al 21 novembre 2020 la cittŕ vivrŕ una settimana densa di appuntamenti con attori, registi, sceneggiatori, cinefili, studenti e operatori dello spettacolo, gli eventi saranno caratterizzati da tematiche d’impegno civile, ma anche di momenti di aggregazione sociale e di svago; il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni emanate per il contrasto al Covid-19.- AFFITTASI VITA regia Stefano Usardi, 97’, FiFilm Production, Caterina Francavilla- HUMANISM! regia Glauco della Sciucca, 96’, Hoffman, Barney & Foscar- IL FLAUTO MAGICO DI PIAZZA VITTORIO regia Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, 83’,Paco Cinematografica, Denis Friedman Productions- IL RUMORE DELLE IMMAGINI regia Cristian Goffredo Miglioranza, 78’, Giuseppe Andrea DelPrete- IL TALENTO DEL CALABRONE regia Giacomo Cimini, 92’, Paco Cinematografica- IL VEGETARIANO regia Roberto San Pietro, 110’, Simone Bachini, Apapaja- ALAMARILOVE regia Carmelo Raneri, 55’, Smile Vision- AT THE CUTTING EDGE regia Filippo Tolentino, 15’, autoprodotto- DEPISTAGGIO regia Angelo Loy, 60’, Marche Teatro, El Shoubrawi- FOLLOWING LIFE regia Collettivo Il Terzo Segreto di Satira, 18’, We World Onlus- HEARTWOOD regia Stefano Petroni, 62’, Petroni Production, Fresh Air- IL BUIO OLTRE IL RISPARMIO regia Fabrizio Rizzi, 20’, Andrea Bernabeo- RADICI NERE regia Antonio Fortarezza, 65’, Fortarezza & Harvey- NOTRE TERRITOIRE regia Mathieu Volpe, 21’, Luna Blue Film- NDOTO YA SAMIRA (Il sogno di Samira) regia Nino Tropiano, 88’, Fall Films Ltd- SABAUDIA regia Lotte Schreiber, 24’, Johannes Hammel, Lotte Schreiber- AMAL regia Matteo Russo e Antonio Buscema, 17’, Open Fields Production- APOLLO 18 regia Marco Renda, 8', Gotham Produzioni- BARADAR regia Beppe Tufarulo, 15’, Tapeless Film- CELESTINE regia Marie Stephane Cattaneo, 20’, Euridice- CHE DIO SIA CON TE regia Gianluca Mangiasciutti, 15’, Casta Diva Pictures- CHEDLY regia Francesco Castellaneta, 15’, Persico Film- COME LE FORMICHE regia Gaetano Capuano, 12’, Ass. Cult. Io non ti conosco- COMING BACK regia Alessio Rupalti, 11’29’’, Cliffs Films- DIO ESISTE regia Antonio Benedetto, 15’, LCP Film- DIS-PLAY regia Tito Laurenti & Roberto Calabrese, 8', Odino Production- FADE OUT regia Lucio Laugelli, 10', Stan Wood Studio- IL CONGEDO regia Edoardo Winspeare, 15’, IISS “E. Giannelli” di Parabita (Le)- LA DOVE CONTINUA IL MARE regia Isabel Russinova, 19’, Ars Millenia Production- LA RICREAZIONE regia Nour Gharbi, 15’, Fondazione con il Sud e AFC- LA SCINTILLA regia Gabriele Gangemi, 12’, autoprodotto- LA VOCE regia Luca Grimaldi, 12’, Andrea Basile Works- L'ATTESA regia Angela Bevilacqua, 23', autoprodotto- L'ORA DELLE NUVOLE regia Mario Sposito, 18', Sensitive Lens- LUCE & ME regia Isabella Salvetti, 10’, Queen Films- NON RIATTACCARE regia Daniela Cenciotti, 15’, Titania Teatro- OFFRO IO regia Paola Minaccioni, 11’, Lime Film- PUPONE regia Alessandro Guida, 15’, MP Film- SANSONE regia Chiara Centioni, 13’, Goldenart Production- THE CLOWN regia Edmond Mandro, 19’, SoFilms- 3 SLEEPS regia Christopher Holt, 18’, Fat Lip Films- TUTTE LE STRADE regia Samuel Di Marzo, 12’, Irpini Art- UONTED! regia Daniele Bonarini, 11’, Poti Pictures, Coop. Soc. Il Cenacolo- ARTURO E IL GABBIANO regia Luca di Cecca, 5’, autoprodotto- BLU regia Paolo Geremei, 5', Redigital Studio- LA GRANDE ONDA regia Francesco Tortorella, 15’, Made On Vfx- THE FLYING HANDS regia Giovanni Meola, 9’, Virus Produzioni- APOLIDE regia Alessandro Zizzo, 15', Sinossi Film- BUNNY regia Alex Romanello, 5’09’’, X-Company- CAVALCADE regia Johann Lurf, 5’, Diagonale, Wien Kultur MA 7- COME IN CERTI ROMANZI RUSSI regia Alberto Vianello e Rosaria Reccia,14', Ass. H2 Hitch & Harve- GLI OCEANI SONO I VERI CONTINENTI regia Tommaso Santambrogio, 20’, Chiotto Production- GUASTO regia Paola Crescenzo, 15’, Passo Uno Produzioni- IL BATTESIMO regia Francesco D'Ignazio, 18', IK Media- IL FIGLIO DEL SENATOR BORLOTTI regia Lorenzo Cammisa, 14’, ACD Produzioni- L’ABBRACCIO regia Paola Manno, 14’57’’, Alice e le Altre, Little Stone- ’AZZARDO regia Alessandra Cardone, 8’, Noura- L’EREDITŔ regia Raffaele Ceriello, 15’, Talentum Production- LA NUIT regia Stefano Odoardi, 30’, Superotto Film Production- L'ALTRA METŔ IN LUCE regia Claudio Alfonsi, 14’, Fenice Produzioni Audiovisive- L'UOMO CHE UCCISE JAMES BOND regia Francesco Guarnori, 9', C.S.C. Lombardia- MARIA A CHENT'ANNOS regia Giovanni Battista Orrigo, 20’, Amaro Produzioni- MR. DO regia Federico Molisina, 15’, Divanos- MR. H regia Giulio Neglia, 11', Cinetika- NOI SIAMO LA NOTTE regia Adriano Ricci, 3’, Threeab- SALSE CONNECTION regia Francesco Barozzi, 15’, Alessio Guerra Film- SPECCHIO regia Caterina Crescini, 15’, Ripartenze srl, Festina Lente Film- THE WOMAN WHO TURNED INTO A CASTLE regia Kathrin Steinbacher, 3’45’’, Royal College of Art London- UOCCHIE C’ARRAGGIUNATE regia Paolo Cipolletta, 7’, UncoSo Factory- VIOLE’ regia Giovanni Battista Algieri, 19’, Baluma Productions