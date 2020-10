BERGAMOSCIENZA 18 - Ospite Ralph Eggleston

12/10/2020, 17:13

Da questo curioso interrogativo prende spunto la conferenza live streaming che vede protagonista lo scenografo Pixar Ralph Eggleston, ospite mercoledì 14 ottobre alle 21 alla XVIII edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica in corso fino al 18 ottobre in un’edizione tutta digitale.Eggleston, Premio Oscar nel 2002 per la regia del cortometraggio For the Birds, si confronterà con il disegnatore e regista Bruno Bozzetto e con Piero Angela, con il quale Bozzetto ha collaborato per anni. Con la mediazione dello scrittore Massimo Polidoro e di Alessandro Bettonagli, direttore artistico del Festival, si confronteranno sul rapporto tra scienza, comunicazione scientifica e cartoni animati.Oggi i film di animazione possono contare su grafiche sempre più complesse, in cui scienza e tecnologia giocano un ruolo fondamentale. Alle volte, però, è la scienza ad attingere dai cartoni. Anche scienza e comunicazione scientifica, infatti, hanno bisogno di immagini. E i cartoni, da questo punto di vista, possono essere una risorsa preziosissima.A riprova di ciò, nella sezione “scuole” del sito di BergamoScienza (www.bergamoscienza.it), sarà possibile rivedere una selezione delle migliori animazioni realizzate negli anni Ottanta da Bozzetto per la storica trasmissione di divulgazione scientifica della Rai, Superquark.