PREMIO SOLINAS 2020 - Riparte da La Maddalena

22/09/2020, 11:22

Ilcompie 35 anni, è nato a La Maddalena ed è lì che festeggeremo la 35°edizione. È una bottega creativa attiva tutto l’anno grazie alla quale sono stati realizzati 110 film, 10 cortometraggi, 3 web series e 3 piloti per serie tv realizzati da Rai Fiction e distribuiti su Rai Play.La manifestazione a La Maddalena verrà realizzata en plein air, nel rispetto delle norme per la sicurezza e il distanziamento sociale. Anche quest’anno l’isola diventerà un laboratorio a cielo aperto che includa, metta in relazione e crei opportunità di confronto tra gli sceneggiatori, i registi, i produttori, i distributori, i giornalisti, gli addetti ai lavori e i finalisti del Premio.Tra gli appuntamenti di questa edizione, il convegno: Ripartiamo dalle storie motore dell'industria audiovisiva, in collaborazione con Cartoon Italia, 100 Autori, ANAC, Writers Guild Italia, Doc\it, ANICA, AGICI, Apollo11, Istituto Superiore Giuseppe Garibaldi - La Maddalena, Bookciak Azione!, Rai Fiction, Cinemed, Magie Letterarie, Artchivio, Olbia Film Network, Italian Film Commissions e IDS (Italian Doc Screenings). L’incontro tra professionisti e autori sarà un momento di riflessione collettiva sul significato e sul futuro delle storie in questo tempo fuori dall’ordinario, sia da una prospettiva creativa che produttiva e distributiva.Quest’anno sarà presente anche Cartoon Italia (associazione italiana dei produttori di animazione) per dare vita assieme alla Fondazione Sardegna Film Commission – partner strategico del premio dal 2018, sin dal suo ritorno a La Maddalena - a due giorni dedicati all’incontro tra autori e sceneggiatori nella creazione di prodotti italiani innovativi di animazione, sia seriale che cinematografica. [email protected] sancisce la presa d’atto di un segmento di filiera fondamentale per l’industria audiovisiva italiana, che nella masterclass Tra copyright ed innovazione: le storie e le professionalità nei nuovi modelli produttivi dell’animazione si confronterà con l’impatto generato dalla nuova normativa sul diritto d’autore. La tavola rotonda Tesori nascosti. Dalla letteratura per l’infanzia e le graphic novel alla serialità di animazione: talenti a caccia di pubblico metterà in relazione l'ecosistema diffuso dell’editoria italiana per ragazzi, gli autori e illustratori per l’infanzia e il comparto produttivo italiano dell’animazione. Coinvolti in questa edizione del Premio Solinas anche i giovani animatori del progetto regionale NAS-Nuova Animazione in Sardegna e gli autori coinvolti nel percorso formativo per sceneggiatori “Cinema e Paesaggio” ideato da ClapBox con la Sardegna Film Commission.«È con soddisfazione e responsabilità che rinnoviamo l’impegno con il Premio Franco Solinas a La Maddalena per il terzo anno consecutivo – commenta il presidente della Sardegna Film Commission Gianluca Aste – perché rappresenta non soltanto una importante occasione di alta formazione per gli autori e i produttori del cinema “Made in Sardegna”, ma rafforza il posizionamento della nostra regione e della nostra film commission nel panorama italiano degli autori di strategie di formazione e scoperta di nuovi talenti.»Al Convegno Ripartiamo dalle storie motore dell'industria audiovisiva e alla tavola rotonda dell' [email protected] parteciperanno: Pedro Armocida, Mariangela Barbanente, Carolina Cavalli, Teresa Cavina, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Valentina Gaddi, Filippo Gravino, Guido Iuculano, Ilaria Macchia, Michele Pellegrini, Roberto Scarpetti, Massimo Torre, Giovanni Pompili, Lorenzo Vignolo, Natalie Cristiani, Ludovica Fales, Agnese Fontana, Heidi Gronauer, Peter Marcias, Annamaria Morelli, Gianfranco Pannone, Giovanni Spagnoletti, Marino Guarnieri, Anne Sophie Vanhollebecke, Alfio Bastiancich, Cristian Jezdic, Federico Vallarino, Silvia Rigotto, Giorgio Scorza, Bepi Vigna, Davide Roberto Papini.Il Premio Solinas riparte con coraggio ed emozione anche insieme alla scuola, che a la Maddalena riaprirà il 22 Settembre e lo farà con tre Masterclass in presenza, presso l'I.I.S. G. Garibaldi, tenute da Annamaria Granatello (Direttore Premio Solinas), Salvatore De Mola (Sceneggiatore) e Cecilia Valmarana (Vice Direttore Rai Movie). I giovani di La Maddalena cureranno inoltre la proiezione di cortometraggi su strutture architettoniche dell'isola, e tra questi ci piace segnalare la prima mondiale del cortometraggio “Il ragazzo che collezionava l’Uomo Ragno” prodotto, scritto e diretto da Michael Bonannini, in collaborazione con Nicolò Edoardo Pais (ex studenti dell'I.I.S. G. che negli anni scorsi hanno seguito i lab del premio Solinas) e Federico Mastroprimiano.Apericinema, laboratori di alta formazione e Pitch Party tra produttori, finalisti, vincitori e giurati dei vari concorsi animeranno le giornate di lavoro. Il 26 Settembre saranno presentati i cortometraggi di BookCiak premiati a Venezia, nell'Ambito delle Giornate Degli Autori, insieme ai libri che li hanno ispirati. L'incontro-dibattito sul rapporto tra cinema e letteratura vedrà protagonisti lo scrittore, sceneggiatore e giurato del Premio Solinas Massimo Torre e Gabriella Gallozzi, ideatrice e direttrice di BookCiak e la Masterclass di Michael Hoffman, regista di "The Best Of Me", "The Last Station", "Gambit", "Soap Dish" e "Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate".