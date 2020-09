SICILIA QUEER FILMFEST 10 - I vincitori

20/09/2020, 21:00

La giuria internazionale composta dall'italiano Ernesto Tomasini (attore, musicista, artista e performer), dalla svizzera Jasmin Basic (storica del cinema, selezionatrice e produttrice), dalla spagnola Nuria Cubas (direttrice artistica Filmadrid), dal francese Michael Dacheux (regista) e dall'austriaco Dietmar Schwarzler (distributore, curatore e scrittore) assegna il premio per il miglior lungometraggio della sezione Nuove Visioni a Ne croyez surtout pas que je hurle di Frank Beauvais (Francia, 2019) e una menzione speciale a Felix in Wonderland di Marie Losier (Francia/Germania, 2019). La stessa giuria conferisce il premio per il miglior cortometraggio della sezione Queer Short a A Mordida di Pedro Neves Marques (Portogallo/Brasile, 2020), e la menzione speciale a Erwin di Jan Soldat (Germania/Austria, 2020). La giuria del Palermo Pride premia ad ex aequo i cortometraggi Carne di Camila Kater (Brasile/Spagna, 2019) e NEGRUM3 di Diego Paulino (Brasile, 2018).Ne croyez surtout pas que je hurle di Frank Beauvais (Francia, 2019)