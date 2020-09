IL CONTAGIO - Il 14 settembre su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”

13/09/2020, 08:31

Č “Il contagio” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini il film proposto in prima visione da Rai Cultura lunedě 14 settembre alle 22.15 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.In una palazzina della periferia romana si incrociano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e Simona, di Valeria e Attilio, di Flaminia e Bruno e del boss di quartiere Carmine. Un intreccio che vede mescolarsi amore e sesso a pagamento, crimine e speranza, tragico e comico, formando un mosaico variegato in cui la periferia č un mostruoso gigante arenato ai margini di una grande cittŕ. Ma nel film c'č anche la Roma del centro storico, elegante e crudele, dove ha sede una cooperativa sociale che lucra sui fondi pubblici erogati a centri di accoglienza per profughi e case famiglia per bambini orfani; vicende che rievocano i fatti venuti poi all'attenzione della cronaca con il caso di Mafia Capitale. Due mondi, quello delle borgate e quello del centro di Roma che, nonostante appaiano apparentemente inconciliabili, non sono altro che due facce della stessa medaglia.Tratto dal romanzo omonimo di Walter Siti e Selezione ufficiale alla quattordicesima edizione delle “Giornate degli Autori” (Venezia 2017).Nel cast Vinicio Marchioni, Anna Foglietta, Maurizio Tesei, Giulia Bevilacqua, Vincenzo Salemme.