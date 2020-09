SPACCAPIETRE - Incontro con il cast Giovedì 10 Settembre alle 21.10 al Nuovo Cinema Aquila

09/09/2020, 13:02

In occasione dell’uscita del film "", giovedì 10 Settembre alle 21.10 al Nuovo Cinema Aquila, i registi Gianluca e Massimiliano De Serio e il protagonista Salvatore Esposito presenteranno il film al pubblico e al termine della proiezione risponderanno alle domande del pubblico. A introdurre gli ospiti in sala il direttore artistico del cinema Mimmo Calopresti.Spaccapietre è in sala dal 7 settembre, in contemporanea al passaggio alla Mostra di Venezia, dove sarà l’unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori.Uno straordinario e inedito Salvatore Esposito interpreta Giuseppe, spaccapietre che dopo un grave incidente sul lavoro è disoccupato. Suo figlio Antò sogna di fare l'archeologo e fantastica sull’occhio vitreo del padre, come se fosse il segno di un superpotere. Sono rimasti soli da quando Angela, madre e moglie adorata, è morta per un malore mentre era al lavoro nei campi. Senza più una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri braccianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di stringere a sé Antò, la sera, e giocare a raccontarsi una storia. In questa storia irromperà Rosa, una donna incontrata nei campi che le sopraffazioni del “padrone” non hanno corrotto, e la cui umanità sarà per entrambi rifugio, forza e ribellione.– spiegano i registi -».