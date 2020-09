VENEZIA 77 - Doppia selezione per Luca Guadagnino

06/09/2020, 13:45

Carlo Griseri



Una vita da film, quella di Salvatore Ferragamo. Una vita - e un successo - profondamente legata ai film, visto che i primi clienti importanti del "calzolaio" italiano furono a Hollywood ai tempi del muto (e poi arriv Marilyn, e poi arrivarono anche le dive italiane degli anni '50...).Non poteva mancare, quindi, un documentario a lui dedicato ed bello che a prestarsi all'opera sia stato uno dei pi eleganti registi del cinema contemporaneo, uno dei pi attenti all'estetica e allo stile comeNiente di eccezionale nel modo in cui la storia viene raccontata (repertorio, interviste, estratti biografici), ma la consapevolezza di essere davanti a un grande uomo e ad una grande vita che basta "esporre" per coinvolgere ed emozionare gli spettatori.Guest importanti (daa Manolo Blahnik, entrambi molto divertiti nel pronunciare il nome "Bonito", paese natale di Ferragamo...), tante testimonianze familiari per un ritratto istituzionale e formalmente impeccabile.Contestualmente, a Venezia 77 stato presentato anche "", breve documentario girato da Guadagnino a maggio, nei primi giorni di semi-libert post quarantena. Un ritorno nei luoghi della sua infanzia, in Sicilia, e l'incontro con alcuni personaggi fondamentali della sua crescita, personale e artistica. Una sorta di lungo teaser per un documentario autobiografico che prima o poi, ne siamo certi, arriver...