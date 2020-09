REVERSE - Terminate le riprese del nuovo lavoro di Mauro John Capece

Iago Garcia sul set di "Reverse"



03/09/2020, 16:15

con questa frase di Roman Polanski pubblicata su Facebook da(aka Adrien Liss) uno dei protagonisti, con Corinna Coroneo e Iago Garcia, il rompete le righe sul SET di "" lungometraggio prodotto da Giuseppe Lepore per Bielle Re diretto dae girato interamente in Abruzzo nello scorso mese di Agosto. "" stata anche una grande opportunit per sperimentare lefficace, reale ed innovativa applicazione di protocolli e conseguenti comportamenti COVID-19 SAFE ma a partire dalla scrittura grazie al paziente e bravo sceneggiatore francese Guillaume Pichon, che ha sapientemente recepito le continue indicazioni di Capece e Lepore, arrivando davvero a progettare in dettaglio il film con unaccurata preparazione prima dellapertura del set lo scorso 17 agosto con il primo ciak ed ora in post-produzione.", il thriller, protagonisti Corinna Coroneo, Adrien Liss ed il noto attore spagnolo Iago Garcia con il debutto cinematografico di Klaudia Pepa e la partecipazione, tra gli altri, di Simonetta Ingrosso, Gabriele Silvestrini e Lorenzo Tarocchi. In tanti hanno collaborato e contribuito alla realizzazione delle riprese anche in sicurezza sul territorio, un grazie particolare va al Liceo Classico M. Delfico ed allArchivio di Stato di Teramo, al Comune di Nereto, alla Fortezza di Civitella del Tronto ed a Certi W .