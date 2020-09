03/09/2020, 15:46

Sarà presentato il prossimo 7 settembre alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia e poi distribuito nelle sale cinematografiche il film "" di Gianluca e Massimiliano De Serio, prodotto da La Sarraz e Rai Cinema.Il film che ha per protagonisti Salvatore Esposito, star di "", e il giovane Samuele Carrino, ha nel cast anchenel ruolo di "Angela", giovane moglie e madre che perde la vita lavorando nei campi. Giuseppe (questo il nome del personaggio interpretato da Esposito) decide quindi di ripercorrere insieme a suo figlio gli ultimi luoghi frequentati da Angela, fino a vivere in una tendopoli insieme adaltri braccianti stagionali, tra i quali incontrerà Rosa (Licia Lanera).Nonostante la dura condizione, l'uomo avrà sempre la forza di stringere a sé il figlio, la sera, e raccontargli una storia. Gli promette che un giorno riavrà sua madre, e rispetterà quella promessa, a qualunqueprezzo." - commenta- "."" è l'unico film italiano in concorso alledella 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e sarà distribuito nelle sale a settembre.In questi stessi giorni l'attrice è anche impegnata sul set del secondo film dei, gli youtuber amatissimi dai bambini, dopo il record di incassi registrato al botteghino col primo film "" in cui ha interpretato il ruolo di Perfidia. Il film sarà distribuito da Warner Bros tra dicembre 2020 e gennaio 2021.