VENEZIA 77 - La Roma Lazio Film Commission all'Italian Pavilion

03/09/2020, 14:17

Roma Lazio Film Commission sarà alla 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 all’11 Settembre 2020 negli spazi dell’Italian Pavilion presso l’Hotel Excelsior.La 77ª edizione della Mostra si caratterizza per un ricco programma che vede anche numerose opere supportate dai fondi della REGIONE LAZIO, presenti nelle varie sezioni e rassegne collaterali. Tra i film in concorso: “” di Susanna Nicchiarelli, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema, realizzato con il supporto del Fondo Lazio Cinema International; “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante prodotto da Rosamont, Minimum Fax Media e Rai Cinema; “Padrenostro” di Claudio Noce prodotto da Lungta Film, PKO Cinema, Tendercapital Productions, Vision Distribution; “Assandira” di Salvatore Mereu, prodotto da Viacolvento con Rai Cinema. "" di Pietro Castellitto, prodotto da Fandango con Rai Cinema, nella sezione Orizzonti, realizzato con il sostegno della Regione Lazio tramite il Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo; "", documentario di Alessandro Rossellini, prodotto da B&B Film, coprodotto da VFS Films con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce Cinecittà; il documentario sarà proiettato in anteprima mondiale alla Settimana Internazionale della Critica; “Guida romantica a posti perduti” di Giorgia Farina, prodotto da Oplon Film, Rai Cinema; in collaborazione con Lucky Red, IBC Movie nella sezione Eventi Speciali.Il 4 settembre, Roma Lazio Film Commission parteciperà alla conferenza di IFC coordinamento delle Film Commission italiane "”, nell' occasione le Film Commission italiane presenteranno le opportunità e i fondi disponibili sui territori regionali agli operatori internazionali, nel quadro della riapertura dei set e delle riprese. La presentazione è realizzata in collaborazione con FRED - The Festival Insider, web radio del cinema e dei festival cinematografici, e Italy for Movies, il portale dei fondi e delle location italiane realizzato dalle DG Cinema e Turismo del Mibact, gestito da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con IFC Italian Film Commissions. La presentazione sarà in diretta streaming e disponibile sul sito https://italianpavilion.it , padiglione virtuale creato per l’occasione per permettere di seguire le attività on-line.sostiene ilche si svolgerà si svolgerà venerdì 11 Settembre, alle ore 16:00, nello Spazio Incontri Venice Production Bridge, presso l’Hotel Excelsior. Per tale occasione l’Enit – L’Agenzia Italiana del Turismo, consegnerà ilal film che meglio valorizzi l’immagine della bellezza dell’Italia nel mondo per il rilancio del turismo italiano. La giuria dell’edizione speciale del premio ENIT sarà composta dal direttivo di IFC Italian Film Commission con la Presidente Cristina Priarone – Direttore Generale di Roma Lazio Film Commission, il Vice Presidente Paolo Manera Direttore di Torino Piemonte Film Commission e il Vice Presidente Luca Ferrario – Direttore di Trentino Film Commission.