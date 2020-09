VENEZIA 77 - La Film Commission Torino Piemonte alla Mostra

01/09/2020, 17:38

Prende il via la, che si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2020 e che, come ogni anno, vedrà la presenza diimpegnata su vari fronti per promuovere la propria attività.FCTP parteciperà alla kermesse per accompagnare 2 progetti piemontesi che saranno presentati in diverse sezioni della Mostra e con attività industry legate al Venice Production Bridge e all’attività dell’Italian Pavilion.Il primo appuntamento è per sabato 5 settembre quando “” - diretto da Susanna Nicchiarelli e in parte girato tra Torino e il Piemonte lo scorso novembre - sarà presentato in Concorso. Sono stati 11 i giorni di riprese che hanno coinvolto varie location di Miradolo, Collegno, la Mandria e Villa dei Laghi e permesso la ricostruzione di ambientazioni londinesi e di un ranch americano. Oltre 50 i professionisti locali impiegati sul set, tra cui Stefano Cravero al montaggio e le musiche di Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, e circa 190 le comparse piemontesi reclutate. Prodotto da Vivo Film e Rai Cinema, realizzato con il contributo del Piemonte Film TV Fund (POR FESR Piemonte 2014-2020-Azione III 3c.1.2) e il sostegno di FCTP, Miss Marx racconta la storia della colta, libera e appassionata figlia più piccola di Karl Marx, tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipando alle lotte operaie, combattendo per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile.Venerdì 11 settembre sarà invece la volta di “” il documentario di Giorgio Verdelli che vede come protagonista uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Presentato in anteprima nella sezione Fuori Concorso, il film evento – prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e realizzato anch’esso con il sostegno di FCTP - porta sul grande schermo la vita e la carriera di uno dei più noti autori musicali della scena contemporanea. Numerose e importanti le testimonianze che ripercorrono 50 anni di successi, insieme ad una lunga intervista che il regista realizza a Paolo Conte proprio ad Asti, sua città natale.Parallelamente, anche il Venice Production Bridge (4-6 settembre) vedrà la presenza di progetti e professionisti piemontesi: tra i 55 progetti internazionali selezionati dal Venice Gap-Financing Market troviamo infatti il documentario di Egidio Eronico “Amate Sponde” (realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund), il lungometraggio in sviluppo “” della società piemontese La Sarraz Pictures (con il sostegno del Piemonte Film Tv Development Fund) e il cortometraggio di animazione in VR “Mono”, prodotto da Epica Film.Lunedì 7 settembre, inoltre, l’Italian Pavilion ospiterà la presentazione della terza edizione di TFI Torino Film Industry che si terrà a Torino dal 17 al 23 novembre 2020: un calendario di appuntamenti, masterclass, workshop, eventi a favore dei professionisti del cinema che prenderà il via con la 5° edizione del Torino Short Film Market, proseguendo con le masterclass del TorinoFilmLab per concludersi con i Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte.“In questa edizione particolarmente importante per l’intera industria del cinema italiano, la presenza articolata e trasversale di Film Commission Torino Piemonte rappresenta un segnale di forza, qualità e fermento dell’audiovisivo piemontese”. Così Paolo Damilano, Presidente di FCTP, commenta la presenza di progetti e professionisti locali alla Mostra del Cinema, aggiungendo che “siamo molto soddisfatti di poter accompagnare un film prestigioso come Miss Marx in Concorso, così come siamo onorati di poter rendere omaggio – grazie al Documentario di Giorgio Verdelli – ad un’icona della musica internazionale come Paolo Conte”Paolo Manera, Direttore di FCTP, aggiunge che: “la presenza a Venezia conferma nuovamente la maturità professionale del distretto produttivo locale e, allo stesso tempo, ci permette di continuare a pieno ritmo la nostra attività di networking e sostegno. La Mostra del Cinema sarà infatti un modo per celebrare la presenza e il successo di progetti cui abbiamo a vario titolo collaborato, e al contempo occasione per presentare il futuro prossimo, i Fondi a disposizione così come la nuova edizione del TFI”Si segnala infine la presenza al Lido dei due giovani cineasti torinesi, Gianluca e Massimiliano De Serio, che lunedì 7 settembre presenteranno in Concorso a Le Giornate degli Autori “Spaccapietre”, il loro secondo lungometraggio prodotto da La Sarraz Pictures di Alessandro Borrelli.