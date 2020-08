L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA - Gabriele Lavia sul set

Luigi Pirandello



L’interno di una stazione diventa non soltanto la cornice degli avvenimenti dei protagonisti, ma elemento metaforico della storia stessa. Č quanto si racconta nel film “” diretto da Gabriele Lavia che, a partire da lunedě 31 agosto per tre settimane fino a sabato 20 settembre, inizia le riprese a Modugno, in provincia di Bari. Le riprese del film, infatti, si svolgeranno interamente in un capannone nella zona industriale della cittadina alle porte di Bari, all’interno del quale č stato ricostruito l’interno della sala d’attesa di una stazione Anni ’30 e una sezione della parte esterna con banchina e binario.Il film, tratto dall’omonima opera letteraria di Luigi Pirandello, č interpretato dallo stesso Gabriele Lavia e da Michele Demaria, con la fotografia di Tommaso Lusena De Sarmiento, la scenografia di Dario Curatolo e i costumi di Angela Tommasicchio.” si svolge durante una notte piovosa d’estate, nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria in Sicilia, ci sono due persone. Uno è “l’uomo dal fiore in bocca”, che all’inizio vediamo fronteggiare e minacciare una misteriosa donna che lo aspetta fuori dalla stazione. L’altro è “il pacifico avventore’’, che invece ha perso il treno per colpa dei pacchetti regalo che ha fatto alle donne della sua famiglia. Č così che incontra l’uomo dal fiore in bocca, che arriva in suo soccorso e che subito instaura con lui un rapporto di grande fiducia e complicitŕ. I due si raccontano la loro vita, ma mentre il pacifico avventore parla delle sue frustrazioni a casa, l’altro sembra voler indirizzare tutto verso un unico argomento: la morte.Prodotto da Manuela Cacciamani (One More Pictures) con Rai Cinema, il film sarŕ interamente girato in Puglia con il sostegno logistico di Apulia Film Commission. La troupe del film č composta all’80% da personale pugliese e la production service č della pugliese Dinamo Film.