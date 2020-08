FELLINI DEGLI SPIRITI - Le sale UCI

28/08/2020, 11:12

Dal 31 agosto al 2 settembre 2020 nelle multisala del Circuito UCI arriva "", il documentario dedicato a Federico Fellini diretto da Anselma Dell’Olio. Dopo il suo passaggio a Bologna Fellini Degli Spiriti, prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Walking the Dog, Arte e Rai Com e selezionato dal Festival di Cannes per “Cannes Classics Sélection Officielle 2020”, arriverà negli UCI Cinemas distribuito da Nexo Digital. A cento anni dalla nascita del Maestro, nato a Rimini il 20 gennaio 1920, il documentario indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l’esoterico, il “mondo non visto” in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente.A raccontare il mondo magico di Fellini tante voci, dalla cartomante che Fellini consultava sempre a Terry Gilliam (Premio Oscar per Brasil), da Giuditta Mascioscia, la sensitiva amica di Gustavo Rol al regista Damien Chazelle (Premio Oscar per La La Land), dai collaboratori e amici più stretti di Fellini a registi come William Friedkin (Premio Oscar per Il braccio violento della legge e L’Esorcista). Attraverso straordinari materiali d’archivio di Rai Teche e Istituto Luce e materiali d’archivio internazionali, le immagini dei suoi film e interviste agli intellettuali che più hanno studiato il suo lavoro, “Fellini degli Spiriti” è un ritratto inedito, intimo e spirituale del grande regista.Le multisala che proietteranno "" dal 31 agosto al 2 settembre sono UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Marcon (VE) e UCI Porta Di Roma.UCI Orio proietterà il contenuto il 31 agosto e il 1° settembre.UCI Lissone (MB), UCI Reggio Emilia, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Molfetta (BA), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Firenze, UCI Roma Est (RM), UCI Verona, UCI Fiumara (GE), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Certosa (MI), UCI MilanoFiori (MI), UCI Arezzo, UCI Ferrara, UCI Torino Lingotto, UCI Curno (BG), UCI Showville Bari, UCI Piacenza, UCI Catania, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Casoria (NA), UCI Bolzano, UCI Mestre (VE), UCI Red Carpet Matera, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Alessandria, UCI Sinalunga (SI) e UCI Villesse (GO) lo proietteranno il 1° settembre.