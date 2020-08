ALGHERO - Casting on line per fiction Rai

07/08/2020, 11:55

La casa di produzione Cross Production per una fiction RAI, da girare ad ALGHERO in Sardegna, a settembre, seleziona COMPARSE e FIGURAZIONI SPECIALI.Per tutti i candidati:E’ richiesto essere residenti ad Alghero o vicino al luogo delle riprese. Non avere elementi di modernità, come tatuaggi troppo evidenti, piercing, unghie ricostruite o barbe troppo lunghe, in quanto la serie tv è ambientata in Spagna negli anni novanta.Si ricercano le seguenti FIGURAZIONI SPECIALI, possibilmente con esperienza nel settore:- UOMO 60/65 anni di bell’aspetto- UOMO 30 anni circa- DONNA 40 anni circa deve saper andare in bicicletta- UOMO 50 anni circa di bell’aspetto- UOMO 25/30 anni con faccia pulita- DONNA 55/anni di bell’aspettoSi ricercano circa 150 COMPARSE:- 4 UOMINI di 25/30 anni, capelli e occhi scuri.- 5 UOMINI di 30/45 anni gruppo di persone con fisico prestante e con capelli scuri.- 25 RAGAZZI/E di 18/30 anni. Gruppo di ragazzi per 4 falò inspiaggia + 1 chitarrista- 10 UOMINI e 5 DONNE 65 ai 75 anni, portati bene, gruppo di anziani.- 1 Surfista alto 1,70 circa con capelli scuri- 1 Pattinatrice esperta, (indossa il costume da bagno)Si ricercano anche MEZZI DI SCENA, nelle vicinanze di Alghero:- 10 AUTO marcianti, di tutte le marche, immatricolate negli anni ’90/’97 o prima, con copertura assicurativa- VESPE bianche, colorate, MOTORINI, con copertura assicurativa, immatricolati prima del 1997- BICICLETTE di tutti i tipi e colori, tranne quelle elettriche.Per candidarsi scrivere entro il 20 agosto 2020 un e-mail con il nominativo, l’età, la residenza e il cellulare.Allegare 2 foto in primo piano e 1 figura intera.I possessori dei mezzi, per partecipare alle riprese devono inviare anche loro un e-mail, scrivere come oggetto: mezzo di scena Alghero, nominativo, cellulare e allegare la foto del mezzo.Inviare all’indirizzo: [email protected] IMPORTANTE: Tutte le persone coinvolte in questo progetto, maestranze e attori, comprese quelle che verranno selezionate, comparse e figurazioni speciali, immediatamente prima delle riprese, si dovranno sottoporre al test sierologico per escludere la positività al Covid-19, come da protocollo nazionale.