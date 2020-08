ROSELLE ARCHEOFILM 2 - Dal 21 al 23 agosto

06/08/2020, 15:29

Dopo il successo dello scorso anno, dal 21 al 23 agosto 2020 si svolge la seconda edizione di Roselle ArcheoFilm - Premio O. Fioravanti.Tre serate (ore 21.15) presso la celebre area archeologica e due proiezioni pomeridiane (ore 18.15) a Grosseto, negli spazi del Polo Culturale Le Clarisse e al Museo di Storia Naturale.La manifestazione organizzata da Archeologia Viva/Firenze Archeofilm con Direzione Regionale Musei della Toscana / Area archeologica nazionale di Roselle e Associazione M.Arte.Al via la seconda edizione del Festival di cinema archeologico di Roselle.Un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso sapienti regie e grandi produzioni internazionali. Tra i temi al centro delle pellicole: lEgitto di Amenophis III con le ultime ricerche sul suo maestoso tempio, la storia di Palermo riletta attraverso gli antichissimi canali sotterranei e, restando sottacqua, la citt sommersa di Pavlopetri lungo le coste della Grecia continentale. In programma anche la Persia di Dario il gGrande con le riceche italiane nella meravigliosa Persepoli, per proseguire con le spettacolari ricostruzioni della celebre eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Infine il cold case archeologico di Oetzi, la Mummia del Similaun scoperta nel 1991, tra misteri e verit scientifiche.Ogni sera in programma anche una conversazione con i protagonisti della ricerca e della divulgazione archeologica tra cui Maria Angela Turchetti, direttore Area Archeologica Nazionale di Roselle, Chiara Valdambrini, direttore Museo Archeologico e dArte della Maremma, Giuliano Volpe, archeologo e scrittore dellUniversit di Bari.