VENEZIA 77 - Rai main broadcaster della Mostra del Cinema

La Rai sarà alladellanel ruolo di main broadcaster e Rai Movie si conferma Tv ufficiale anche dell’edizione 2020, in programma al Lido da mercoledì 2 a sabato 12 settembre 2020. Testate, reti, web e social garantiranno una completa copertura della manifestazione.Rai Movie sarà in diretta sul canale 24 del digitale terrestre con la cerimonia d’apertura, la cerimonia di chiusura e l’assegnazione dei premi. La trasmissione “Venezia Daily”, in onda in seconda serata dal 3 all’11 settembre, racconterà gli eventi più significativi della giornata e, durante la manifestazione, il canale programmerà film legati alla Mostra e ai suoi protagonisti. Sul sito raimovie.rai.it saranno, inoltre, trasmesse in diretta web le conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali. Sempre sul sito del canale sarà possibile rivedere le ultime edizioni della Mostra.La piattaforma multimediale RaiPlay si occuperà ampiamente della Biennale di Venezia proponendo film che sono stati in concorso, sezioni dedicate, le interviste ai protagonisti di ieri e di oggi che hanno fatto la storia della Mostra. Una ricca offerta di contenuti che vanno dalla rassegna cinematografica ai momenti più glamour. Rai1 seguirà la manifestazione con collegamenti in diretta e servizi nei programmi “UnoMattina”, “C’è tempo per ”, “La vita in diretta” e in terza serata “Cinematografo”. Il programma di Rai2 “Stracult”, in onda in seconda serata, dedicherà le puntate di lunedì 7 e 14 settembre alla Biennale Cinema 2020.Rai3 programmerà alcune pellicole che hanno partecipato alle ultime edizioni: in prima serata andranno in onda film come “Tre Manifesti a Ebbing Missouri”, “Capri - Revolution”, “Sulla Mia Pelle” e in seconda serata “L’equilibrio” e “Veleno”, tutti in prima visione. “Fuori Orario” omaggerà, nei suoi appuntamenti notturni, molti degli autori presenti alle edizioni della Biennale Cinema. Da mercoledì 2 a sabato 12 settembre “Blob” diventerà, come tutti gli anni, “Blob a Venezia”, con uno spazio quotidiano dedicato ai film in programmazione e agli avvenimenti correlati. Anche quest’anno andrà in onda su Rai3 “Qui Venezia Cinema” (alle 20.35), l’approfondimento quotidiano a cura delle testate giornalistiche della Rai: dal 2 al 12 settembre, con la conduzione di Margherita Ferrandino, verrà raccontata la Biennale Cinema 2020 con i protagonisti, gli eventi, le presentazioni e le curiosità. Ci saranno spazi dedicati alla Mostra anche nella trasmissione del mattino di Rai3 Agorà. RaiNews24 terrà una finestra sempre aperta sulla Biennale Cinema 2020 con servizi e collegamenti in tutte le edizioni.Nel capoluogo veneto saranno girate le due rubriche di cultura e spettacolo di RaiNews24 dal titolo “Tuttifrutti” e “Week end al Cinema”. La redazione veneta della TGR curerà dirette e servizi nelle varie edizioni dei Tg e Gr. La programmazione di Rai Cultura prevede sul canale di Rai Storia, nel day time, la serie in 4 puntate dal titolo “Dai nostri inviati”, in collaborazione con l’Istituto Luce, per ripercorrere la storia del Festival.Il Giornale Radio Rai seguirà la Mostra con gli inviati Antonio D’Olivo e Baba Richerme. La cronaca, la presentazione delle pellicole e le interviste ai protagonisti saranno raccontati nelle principali edizioni del Gr e in trasmissioni di Radio1 come “L’Italia in diretta” con Sandro Fioravanti, Diana Alessandrini e Lorenzo Scoles (in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13), “Onda su onda” con Gianmaurizio Foderaro, Dario Salvatori e Giulia Nannini (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.00) e “In prima fila”, a cura della redazione cultura e spettacoli del Gr e in onda il sabato dalle 12.30 alle 13.00. La trasmissione di Radio3 “Hollywood Party” sarà presente dal 2 al 12 settembre con Steve Della Casa in diretta da Venezia e Alberto Crespi da Roma. La Rai produrrà anche quest’anno lo spot istituzionale di apertura della Mostra, un prodotto che ogni anno riceve premi e riconoscimenti per qualità e innovazione.