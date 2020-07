ANIME NERE - Il 27 luglio su Rai5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia"

26/07/2020, 15:01

Una storia di sangue e vendetta, tratta dal romanzo omonimo di Gioacchino Criaco, a centro del film "", del regista Francesco Munzi, in onda luned 27 luglio alle 22.15 su Rai5 (canale 23) per il ciclo Nuovo Cinema Italia. Tra gli interpreti Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova, Anna Ferruzzo.La pellicola racconta le vicende di tre fratelli calabresi, Luciano, Rocco e Luigi. Quest'ultimo, il pi piccolo dei tre, un trafficante internazionale di droga, mentre Rocco, milanese d'adozione, un imprenditore grazie ai soldi sporchi di Luigi. C' poi Luciano, il maggiore, che si culla ancora nell'idea di una Calabria preindustriale. Leo il figlio ventenne di Luciano, un giovane senza identit, che per una lite banale compie un atto intimidatorio nei confronti del bar del clan rivale. Altrove sarebbe stata una cosa di poco conto, ma qui siamo in Aspromonte. Luciano costretto di nuovo a rivivere il dramma per la morte del padre, e gli altri due fratelli tornano al paese d'infanzia per affrontare nodi irrisolti del passato.Premio Francesco Pasinetti, Premio Fondazione Mimmo Rotella (Luigi Musini) e Premio Schermi Di Qualit-Carlo Mazzacurati alla 71ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (2014). David di Donatello 2015 per miglior film, regista, sceneggiatura, produttore, fotografia, musicista, canzone originale ("anime nere"), montatore e fonico di presa diretta.