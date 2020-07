GLOCAL FILM FESTIVAL 2020 - In proiezione "Essere Lydia"

21/07/2020, 17:44

Girato durante il primo PRIDE di Asti, che il 6 luglio 2019 ha richiamato in piazza oltre ottomila persone,è il debutto nel documentario del regista astigiano, che in questo film intreccia pubblico e privato in una storia di violenza, lotta e amore attraverso le vicende di Lydia/Miguel, di sua madre Jaqueline e di sua sorella Cynthia.Il documentario sarà presentato in anteprima assoluta al- versione estiva e diffusa del 19° Glocal Film Festival sospeso lo scorso marzo - giovedì 23 luglio alle 21.45 in Via Baltea 3 a Torino all’interno della rassegna La grande bellezza a Torino di Via Baltea, in collaborazione con CasArcobaleno. Ingresso libero).Già vincitore nel 2019 del Premio Toret Miglior Cortometraggio con il film breve La lampara (concorso Spazio Piemonte del Glocal Film Festival), Gino Caron sarà ospite dalla proiezione di Essere Lydia (Italia, 2019, 45’), insieme alla famiglia di Lydia e al direttore del Glocal Film Festival, Gabriele Diverio e al curatore Carlo Griseri.Il Glocal Film Festival / Glocal d’estate – rassegna dedicata alla creatività e l’industria cinematografica piemontese – ogni anno presenta i migliori documentari e cortometraggi realizzati da registi o case di produzione locali, o girati in location della regione.In programma nella sezione competitiva PANORAMICA DOC 2020, Essere Lydia è uno dei 6 documentari in gara selezionati dai curatori Gabriele Diverio, Maurizio Fedele e Carlo Griseri tra 31 lavori iscritti al festival, che ne hanno valutato la qualità e la capacità di raccontare, con un occhio di riguardo alle produzioni indipendenti.Al miglior documentario 2020 scelto dai giurati Stefano Cravero (montatore di film come Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli), Francesco Giai Via (Critico cinematografico, direttore dei festival Annecy Cinéma Italien e Carbonia) e Chiara Zanini (Critica cinematografica e operatrice culturale del Cinemino di Milano) andrà il Premio Torèt Alberto Signetto (2.500 €).