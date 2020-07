IL MONTE DELLE FORMICHE - In TV a Fuori Orario, cose (mai) viste e poi su Raiplay

21/07/2020, 09:23

Nella notte tra venerd 23 e sabato 24 luglio 2020 all1.00, su Rai3 a Fuori Orario, cose (mai) viste per "WALK THE WALK - STORIE DI CINEASTI VIAGGIATORI - Dallaltra parte del mondo", a cura di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto, verr trasmesso "" di Riccardo Palladino.Presentato al Locarno Festival 70 e a Filmmaker Festival, premiato a Cinemambiente 2018 come miglior documentario italiano, il film racconta dellevento che vede ogni 8 settembre miriadi di formiche alate accoppiarsi in volo nei cieli del Monte delle Formiche (BO).Il film sar disponibile su Raiplay.it a partire dal giorno successivo alla messa in onda.