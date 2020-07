VOLER ESSERE FELICI AD OGNI COSTO - Il corto sulla sordita' distribuito sulle piattaforme online

14/07/2020, 19:19

Viviamo in un mondo fatto per persone che sentono. E se esistesse un mondo fatto solo di persone che non sentono?E’ questo il tema centrale di “Voler essere felici ad ogni costo”, un cortometraggio di Michele Bertini prodotto da The Piranesi Experience con il supporto di Apulia Film Commission, MIBACT e il patrocinio dell’ENS -Ente Nazionale Sordi. Sponsor unico del progetto è Happy Casa Store, azienda pugliese di Martina Franca di spessore internazionale leader nel settore dei casalinghi, da sempre attenta a supportare iniziative dal profondo contenuto sociale.Dopo il successo della serie per Fox ‘Romolo e Giuly’, Michele Bertini Malgarini torna dietro la macchina da presa con una commedia brillante, che racconta la complicata storia d’amore tra due ragazzi lontani e diversi tra loro. La storia prende ispirazione da episodi storici realmente accaduti: la celebre comunità di sordi dell’isola di Martha’s Vineyard, in Massachusetts e il villaggio di sordi Desa Kolok sull’isola di Bali che esiste ancora e che è oggi metà di pellegrinaggio. L’intero cortometraggio ha visto il coinvolgimento dell’ENS Bari che ha partecipato con proprie figurazioni e supporto artistico all’iniziativa.La storia è ambientata in Puglia ai nostri giorni. Paolo, il protagonista interpretato da Alessandro D'Ambrosi, insegueClaudia (Eugenia Costantini), una ragazza conosciuta in chat. Pensa di essere innamorato di lei pur non avendola mai conosciuta, e sbarca così su un’isola strana, speciale, popolata di solo sordi. Lì scoprirà la vera natura della ragazza, ma in un mondo di sordi, come unico abitante in grado di sentire, diventerà lui stesso un emarginato. Completano il cast Totò Onnis, Vincenzo De Michele e Demetra Bellini.L’idea alla base del cortometraggio è proprio quella di rovesciare il punto di vista dominante e rendere la normalità anormale. Il paradosso di un mondo capovolto, spaesante, in un film che testimoni cosa vuol dire sentirsi isolati oggi per un non udente nella nostra società.Il film sarà disponibile da oggi su Amazon Prime e Vimeo On Demand in Italia e nel Regno Unito.Maggiori informazioni potranno essere trovate sulla pagina Facebook ufficiale del cortometraggio: https://www.facebook.com/deaflove2020