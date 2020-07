PUGLIA - Da luglio tornano i Festival cinematografici della regione

04/07/2020, 18:32

Nonostante le perduranti difficoltà dovute al Covid-19, Apulia Film Commission e Regione Puglia annunciano che anche quest’anno larga parte dei Festival e delle attività di diffusione della cultura cinematografica, si terranno con nuovi format e accorgimenti rispettando le misure previste per l’emergenza sanitaria.Negli giorni scorsi è stata annunciata l’edizione 2020 del Bif&st diretto da Felice Laudadio, che quest’anno si terrà a Bari dal 22 al 30 agosto anche in aree all’aperto del Capoluogo pugliese. Il Bif&st - Bari International Film Festival- è divenuto negli anni una delle attività̀ culturali legate al cinema di principale rilievo non soltanto territoriale, ma anche nazionale e internazionale.Nel frattempo Apulia Film Commission, ha definito le date degli altri festival e manifestazioni dedicate al cinema che compongono l’Apulia Cine festival Network, a iniziare dalla “Festa del Cinema del Reale”, in programma dal 28 al 31 luglio a Corigliano D’Otranto diretto da Paolo Pisanelli, che non mancherà di proporre i suoi contenuti in forma innovativa. La “Festa di Cinema del Reale” è dedicata al documentario ed è una rassegna unica nel suo genere che propone il un cinema sperimentale, curioso e inventivo che si possa vedere e ascoltare.Le città di Taranto con un nuovo Cineporto e Grottaglie, invece, si stanno attrezzando per la nuova edizione del “Cinzella Festival” diretto da Michele Riondino, che si terrà dal 12 al 15 agosto in terra Jonica. Il “Cinzella” è un festival dedicato alla musica e al cinema diventato un autentico polo di attrazione artistica e culturale.Non mancheranno neanche i momenti di approfondimento sulle prospettive di mercato delle produzioni audiovisive europee, nonché sul ruolo del Film Fund, delle Film Commission, e della cooperazione internazionale, temi che vengono affrontati all’Otranto Film Fund Festival (OFFF) diretto da Stefania Rocca. OFFF sarà in scena a Otranto dal 17 al 22 agosto.Periodo cambiato per il Festival del Film Francese “Vive le Cinema” diretto da Angelo Laudisa e Alessandro Valenti, che si svolgerà dal 13 al 18 settembre a Lecce. Il festival, com’è noto, propone sei giornate ricche di proiezioni di film, corti e documentari in concorso accompagnati da incontri e masterclass cui prendono parte alcuni tra i più̀ importanti nomi della scena audiovisiva transalpina.Sempre a ottobre ci sarà MòNDE Fest - Festa del Cinema sui Cammini, diretto da Luciano Toriello, che quest’anno si articolerà in due momenti diversi: dal 4 al 6 settembre a Monte Sant’Angelo, mentre il 15 e 16 ottobre “Gargano Doc” (scuola del documentario) si terrà a Foggia.Un’altra certezza della rete dei festival di Apulia Film Commission è il Festival del Cinema Europeo diretto da Alberto La Monica. Il Festival cinematografico di Lecce, che quest’anno si terrà dal 31 ottobre al 7 novembre, è l’unico dedicato al cinema europeo in Italia e risponde all’obiettivo di promuovere la produzione cinematografica europea indipendente, di creare momenti di riflessione e discussione per gli operatori del settore e di valorizzare il lavoro anche dei giovani autori locali. Inoltre, il festival si propone di veicolare attraverso il cinema, il dialogo e l’integrazione interculturale.Per quanto concerne “Imaginaria”, in festival internazionale di animazione che si svolge a Conversano diretto da Luigi Iovane, l’edizione 2020 potrebbe essere realizzata integralmente versione online in date ancora da definire. “Imaginaria”, avendo una specificità di maggiore aggregazione tra ragazzi attraverso laboratori e incontri, è l’unico evento pugliese dedicato al cinema d’animazione internazionale d’autore. Un festival che offre 100 opere di animazione fra lungometraggi e cortometraggi quasi tutte inedite o anteprime del al cinema d’animazione di tutto il mondo.Infine, “Registi fuori dagli sche(r)mi” versione online diretto da Luigi Abiusi, giovedì 9 luglio, continua senza interruzioni ormai da mesi e propone un incontro con il regista Franco Maresco e la proiezione del film “Totò che visse due volte”.Un altro importante appuntamento consolidato di Apulia Film Commissione dedicato però al settore industry, è il Forum di Coproduzione “Apulia Film Forum” diretto da Alberto La Monica, che si terrà dall’8 al 10 ottobre. Obiettivo del Forum è di favorire l’incontro e le partnership fra produttori, distributori, autori e registi pugliesi e internazionali. Sono già online, sul sito http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/apulia-film-forum/ , il bando e la scheda d’iscrizione all’undicesima edizione di Apulia Film Forum.