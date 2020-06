NEMO PROPHETA - Miglior cortometraggio al Nice International Film Festival

28/06/2020, 16:25

Si è svolta il 26 giugno 2020 la cerimonia di premiazione in versione online del Nice International Film Festival 2020 che ha assegnato a Nemo Propheta il premio come Miglior Corto Straniero.Sono stati ben 15 i corti finalisti per la categoria Best Short Foreign Language Film e a spuntarla è stato proprio il cortometraggio girato interamente a Matera dal regista David Cinnella e prodotto da Voce Spettacolo. Nel cast gli attori Cosimo Frascella, Walter Nicoletti e Brunella Lamacchia. Direttore di fotografia, Andrea Bianchi. Fonico, Davide Sergio.Il corto sta ottenendo numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Nemo Propheta narra la storia di Marco, giovane regista, che decide di andar via dall’Italia per trovare lavoro all’estero. La pellicola ha già vinto il World Film Fai 2019 di Los Angeles come Miglior Corto Europeo, è stata selezionata da Rai Cinema per il Festival Tulipani di Seta Nera 2020, dal Los Angeles Cine Fest 2019 e dal Los Angeles Lift Off Film Festival 2019.Il Nice International Film Festival, giunto alla sua nona edizione, conferma il suo successo anche in un'inedita versione online. La splendida città della Costa Azzurra questa volta non ha potuto ospitare i registi provenienti da ogni parte del mondo, tuttavia grazie ad un'impeccabile organizzazione, i finalisti hanno seguito la cerimonia da casa.